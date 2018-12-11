Тампа-Бей обіграла Рейнджерс, здобувши сьому поспіль перемогу в НХЛ

"Піттсбург" по буллітах здолав "Нью-Йорк Айлендерс".

Напередодні відбулися чергові поєдинки чемпіонату НХЛ. Про їхні результати повідомляє офіційний сайт ліги. В центральному матчі дня "Тампа-Бей" вдома здобула впевнену перемогу над "Нью-Йорк Рейнджерс" - 6:3. Головним героєм зустрічі став капітан "Тампи" Стівен Стемкос, який оформив хет-трик. Ця перемога стала для "Тампи-Бей" сьомою поспіль у сезоні. Айлендерс – Піттсбург – 1:2 Б (0:0, 1:0, 0:1, 0:0, 0:1) Шайби: 1:0 – 26 Бовільє (Барзел, Бейлі), 1:1 – 42 Брассар (Генцел) Детройт – Лос-Анджелес– 3:1 (1:0, 2:0, 0:1) Шайби: 1:0 – 6 Чоловскі (де ла Роуз, Ен), 2:0 – 26 Нільсен (Атанасіу, Ванек), 3:0 – 38 Ларкін, 3:1 – 53 Копітар (Іафалло, Браун) Тампа-Бей – Рейнджерс– 6:3 (1:2, 2:0, 3:1) Шайби: 0:1 – 12 Гейс (Намесников, Строум), 1:1 – 14 Стемкос (Міллер, Хедман), 1:2 – 15 Гейс (Весі), 2:2 – 26 Стемкос (Пойнт, Хедман), 3:2 – 32 Макдона (Кучеров, Пойнт), 4:2 – 50 Чиреллі (Чернак), 5:2 – 50 Стемкос (Коберн, Палат), 5:3 – 57 Фаст (Хітіл), 6:3 – 59 Чиреллі ( Міллер, Кіллорн) Сан-Хосе – Нью-Джерсі– 5:2 (2:1, 2:1, 1:0) Шайби: 0:1 – 12 Стеффорд (Грін, Сіверсон), 1:1 – 15 Майєр (Гертл), 2:1 – 18 Павелскі (Карлссон, Діллон), 3:1 – 27 Шимек (Бернс, Раділ), 3:2 – 28 Грін (Хішир, Палмієрі), 4:2 – 34 Майєр (Донськой), 5:2 – 54 Гертл (Павелскі, Лабанк)

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