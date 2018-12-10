Бостон обіграв Оттаву в овертаймі, Вінніпег розгромив Філадельфію в НХЛ

"Чикаго" програв вдома "Монреалю".

Напередодні відбулися чергові поєдинки регулярного чемпіонату НХЛ. "Ванкувер Кенакс" переміг "Сент-Луїс" в матчі регулярного чемпіонату. Зустріч пройшла на арені «Ентерпрайз-центр» в Сент-Луїсі і закінчилася з розгромним рахунком 6:1 на користь гостей. Головним героєм зустрічі став форвард «Ванкувера» Брок Безер. "Чикаго" вдома поступився "Монреалю". Вінніпег – Філадельфія– 7:1 (2:1, 3:0, 2:0) Шайби: 1:0 – 11 Коннор, 2:0 – 14 Морріссі (Перро, Елерс), 2:1 – 17 Ворачек (Патрік, Сенхайм), 3:1 – 27 Танев (Шайфлі, Морріссі), 4:1 – 34 Бафлін (Лайне, Шайфлі), 5:1 – 35 Уілер (Морріссі, Шайфлі), 6:1 – 41 Літтл (Елерс, Майєрс), 7:1 – 48 Майєрс (Лайні). Сент-Луїс – Ванкувер– 1:6 (0:3, 0:2, 1:1) Шайби: 0:1 – 2 Босер (Петтерссон), 0:2 – 12 Петтерссон (Стечер), 0:3 – 14 Босер (Хаттон, Петтерссон), 0:4 – 31 Хорват (Ерікссон, Руссель), 0:5 – 33 Голдобін (Гадбренсон, Петтерссон), 1:5 – 48 Кайру (О'Райллі, Бортуццо), 1:6 – 48 Босер (Пуліо, Петтерссон). Оттава – Бостон – 1:2 ОТ (1:0, 0:1, 0:0, 0:1) Шайби: 1:0 – 12 Стоун (Харпур, Уайт), 1:1 – 27 Маршанд (Крюг, Пастрняк), 1:2 – 63 Крюг (Маршанд, Крейчі). Чикаго – Монреаль– 2:3 (1:2, 1:0, 0:1) Шайби: 0:1 – 6 Домі (Райллі, Шоу), 0:2 – 7 Уебер (Шапю, Агостіно), 1:2 – 19 Кейн (Дебрінкат, Сібрук), 2:2 – 32 Кейн (Густафссон, Кагун), 2:3 – 58 Татар (Котканіємі, Петрі). Анахайм – Нью-Джерсі – 6:5 Б (3:3, 0:1, 2:1, 0:0, 1:0) Шайби: 0:1 – 1 Палмієрі (Яковлєв), 1:1 – 2 Сильверберг (Кольяно, Менсон), 2:1 – 2 Шервуд (Монтур, Роуні), 2:2 – 10 Палмієрі (Хол), 3:2 – 13 Монтур (Гецлаф, Каші), 3:3 – 13 Сиверсон (Братт, Юханссон), 3:4 – 29 Сені (Братт), 4:4 – 48 Оберг (Гецлаф, Каші), 5:4 – 53 Каші, 5:5 – 59 Юханссон (Бойл, Хішир). Вегас – Даллас– 4:2 (1:1, 2:0, 1:1) Шайби: 0:1 – 6 Ганзал (Линделль, Хейсканен), 1:1 – 16 Карпентер (Макнебб, Ліндберг), 2:1 – 31 Карлссон (Теодор, Шмідт), 3:1 – 38 (Міллер, Пачиоретті), 3:2 – 48 Лиінделль (Хейсканен, Спецца), 4:2 – 59 Сміт (Міллер). Едмонтон – Калгарі– 1:0 (1:0, 0:0, 0:0) Шайба: 1:0 – 12 Макдевід (Чейссон, Драйзайтль).

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter