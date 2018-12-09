Рейнджерс обіграли Флориду, Піттсбург поступився Оттаві в НХЛ

"Лос-Анджелес Кінгс" розібралися з "Вегасом".

Напередодні відбулися чергові матчі в Національній хокейній лізі. Про їхні результати повідомляє офіційний сайт змагань.

"Лос-Анджелес Кінгз" переміг вдома фіналіста минулого сезону "Вегас". Зустріч завершилася з розгромним рахунком 5:1 на користь господарів.

"Вашингтон" переміг "Коламбус" - 4:0. Автор однієї з шайб Олександр Овечкін вийшов на чисте перше місце в списку найкращих снайперів сезону НХЛ і продовжив результативну серію до 11 зустрічей. Крім того, він вийшов на сьоме місце в історії НХЛ за очками серед європейців, набравши 1158-е очко за кар'єру.

Континентальний рекорд належить чеху Яроміру Ягру - 1921 очко, друге місце займає фін Теему Селянне (1457), слідом розташовується ще один фінський форвард Ярі Куррі з 1398 балами.

Баффало – Філадельфія– 2:6 (2:1, 0:1, 0:4)

Шайби: 1:0 – 4 Айкел (Скіннер, Райнхарт), 2:0 – 12 Айкел (Рістолайнен, Пайлат), 2:1 – 12 ван Рімсдайк (Жиру), 2:2 – 30 Проворов (Раффль, Лоутон), 2:3 – 42 Жиру, 2:4 – 48 Сіммондс (Ворачек, Гостисбеєр), 2:5 – 49 Уіс (Жиру, Раффль), 2:6 – 51 Конекни (ван Рімсдайк, Жиру).

Лос-Анджелес – Вегас– 5:1 (1:1, 2:0, 2:0)

Шайби: 0:1 – 4 Ліндберг (Карпентер, Носек), 1:1 – 8 Щербак (Маззін), 2:1 – 32 Лафф (Кемпе, Лайпсик), 3:1 – 36 Картер (Форборт, Дауті), 4:1 – 42 Форборт (Амадіо, Тоффолі), 5:1 – 58 Томпсон (Амадіо, Маззін).

Бостон – Торонто– 6:3 (1:0, 2:0, 3:3)

Шайби: 1:0 – 11 Форсбакка-Карлссон (Гжельчик, Пастрняк), 2:0 – 28 Бекес (Крюг, Маршанд), 3:0 – 37 Крюг (Крейчі, Маршанд), 4:0 – 41 Хейнен (Мур, Донато), 5:0 – 44 Крейчі (Маршанд, Пастрняк), 5:1 – 44 Дермотт (Гардінер, Меттьюс), 6:1 – 46 Донато (Крюг, Хейнен), 6:2 – 49 Меттьюс (Райллі, Юнссон), 6:3 – 52 Юнссон (Гардінер, Марло).

Оттава – Піттсбург – 2:1 ОТ (1:0, 0:1, 0:0, 1:0)

Шайби: 1:0 – 4 Шабо (Стоун), 1:1 – 23 Деа, 2:1 – 61 Дзингел (Шабо, Стоун).

Детройт – Айлендерс– 2:3 (2:0, 0:2, 0:1)

Шайби: 1:0 – 4 Абделькадер (Ларкін, Нюквист), 2:0 – 13 Крунвалль (Ларкін), 2:1 – 24 Сизикас (Джонстон), 2:2 – 26 Пулок (Барзел, Бейлі), 2:3 – 43 Мартін (Ледді, Клаттербак).

Тампа-Бей – Колорадо– 7:1 (3:1, 3:0, 1:0)

Шайби: 1:0 – 3 Стемкос (Хедман, Кучеров), 2:0 – 13 Стемкос, 2:1 – 14 Маккіннон (Рантанен, Ландескуг), 3:1 – 16 Джонсон (Джирарді, Пойнт), 4:1 – 22 Кіллорн (Стемкос, Гурде), 5:1 – 27 Палат (Сергачов, Стемкос), 6:1 – 30 Чиреллі (Коберн), 7:1 – 43 Палат (Міллер, Джонсон).

Флорида – Рейнджерс – 4:5 Б (0:2, 3:1, 1:1, 0:0, 0:1)

Шайби: 0:1 – 3 Зибанежад (Гейс, Весі), 0:2 – 18 Намесников (Клаессон, Хейс), 1:2 – 20 Йєндл (Юбердо, Хоффман), 2:2 – 24 Юбердо (Йєндл), 2:3 – 26 Белескі (Деанджело, Шей), 3:3 – 38 Екблад (Дадонов, Юбердо), 3:4 – 41 Клаессон, 4:4 – 50 Барков (Хоффман, Йєндл).

Коламбус – Вашингтон– 0:4 (0:3, 0:0, 0:1)

Шайби: 0:1 – 1 Конноллі (Кузнєцов, Врана), 0:2 – 10 Яшкін (Орлов, Бойд), 0:3 – 19 Овечкін (Кемпні, Карлсон), 0:4 – 51 Бойд (Дауд, Овечкін).

Аризона – Сан-Хосе– 3:5 (0:2, 2:1, 1:2)

Шайби: 0:1 – 14 Павелскі (Карлссон, Діллон), 0:2 – 15 Кутюр (Майєр, Гертл), 0:3 – 25 Кейн, 1:3 – 26 Шмалц (Гальченюк, Келлер), 2:3 – 30 Річардсон (Чикран), 3:3 – 45 Панік (Річардсон), 3:4 – 54 Раділ (Влешик, Браун), 3:5 – 59 Гертл (Майєр, Кутюр).

Калгарі – Нешвілл– 5:2 (1:1, 1:0, 3:1)

Шайби: 1:0 – 1 Шилингтон (Годро, Ліндхольм), 1:1 – 19 Сиссонс (Саломяки, Йосі), 2:1 – 36 Монахан (Хемонік, Хеніфін), 2:2 – 40 Сміт (Екхольм, Грімалді), 3:2 – 46 Хетеуей (Шилінгтон, Ткачак), 4:2 – 52 Куїні (Андерссон), 5:2 – 57 Ліндхольм (Монахан, Годро).