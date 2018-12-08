Даллас обіграв Сан-Хосе і продовжив переможну серію до чотирьох матчів в НХЛ

Гра завершилася з рахунком 3:2.

У ніч на суботу в Національній хокейній лізі "Даллас Старз" (16-10-3) продовжили переможну серію до чотирьох матчів.

"Даллас" переміг "Сан-Хосе" з рахунком 3:2, повідомляє офіційний сайт ліги.

Це вдалося за рахунок 41 сейва Бена Бішопа і двох голів на початку третього періоду у виконанні Миро Хейсканена (2:1) і Бретта Річі (3:1), забитих з різницею в 1:48 хвилини.

Також у складі "Далласа" шайбою відзначився Маттіас Янмарк. До складу "Старз" повернувся Мартін Ханзал, провів перший матч у сезоні і перший з 21 лютого. Він відновлювався після травми спини.

"Сан-Хосе" (14-11-5) зазнав п'ятої поразки в останніх семи матчах (2-4-1). Голи у "Шаркс" забили Евандер Кейн і Логан Кутюр, а Ерік Карлссон зробив дві передачі. Нападник "Сан-Хосе" Джо Торнтон провів 1514-й матч у кар'єрі і зрівнявся зі Стівом Айзерманом на 18-му місці в історії ліги.

НХЛ. Регулярний чемпіонат.

07 грудня.

Даллас – Сан-Хосе– 3:2 (0:1, 1:0, 2:1)

Шайби: 0:1 – 9 Кейн (Донський, Карлссон), 1:1 – 34 Янмарк-Нюлен (Полак), 2:1 – 44 Хейсканен (Факсу, Питлик), 3:1 – 46 Річі (Спецца, Шор), 3:2 – 46 Кутюр (Діллон, Карлссон)

Вінніпег – Сент-Луїс– 0:1 (0:0, 0:1, 0:0)

Шайба: 0:1 – 34 Парайко (Перон, Шенн)

Едмонтон – Міннесота– 7:2 (3:1, 0:0, 4:1)

Шайби: 1:0 – 4 Драйзайтль (Макдэвид), 2:0 – 7 Нюджент-Хопкінс (Нерс, Хайра), 3:0 – 8 Макдэвид (Грэвел, Рассел), 3:1 – 10 Фоліньо ( Браун, Хендрікс), 4:1 – 41 Кэссиан (Беннінг, Лучич), 4:2 – 47 Нідеррайтер (Койл, Парізе), 5:2 – 50 Драйзайтль (Макдэвид), 6:2 – 53 Чейссон (Хайра), 7:2 – 57 Нерс (Макдэвид, Драйзайтль)

Анахайм – Кароліна– 1:4 (1:0, 0:1, 0:3)

Шайби: 1:0 – 11 Сильверберг (Дотчин), 1:1 – 21 Бішоп (), 1:2 – 41 Піску (Терявяйнен), 1:3 – 42 Вільямс (Свєчніков, Бішоп), 1:4 – 58 Агв (Терявяйнен)