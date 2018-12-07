Тампа здобула п'яту поспіль перемогу і пішла у відрив від переслідувачів в таблиці НХЛ

Лайтнінг обіграли Бостон Брюїнз з рахунком 3:2.

У ніч на п'ятницю в Національній хокейній лізі "Тампа Бей Лайтнінг" здобула п'яту поспіль перемогу і пішла у відрив від переслідувачів в турнірній таблиці НХЛ.

Лайтнінг обіграли Бостон Брюїнз з рахунком 3:2, повідомляє офіційний сайт ліги.

"Лайтнінг" знову показали, що володіють серйозною глибиною складу. У першому періоді суперники обмінялися голами: відзначилися Давід Пастрняк і Брейден Пойнт, у другому голів не було, а на початку третього "Лайтнінг" закинули дві шайби за 83 секунди - відзначилися Матьє Джозеф і Ентоні Сіреллі (в меншості).

Таким чином, "Тампа" (22-7-1) продовжила переможну серію до п'яти зустрічей і з 45 балами одноосібно і впевнено очолює загальну таблицю ліги.

Також голом з передачі Микити Кучерова відзначився Брейден Пойнт, для якого він став 21-м у сезоні. "Бостон" (14-10-4) зазнав третьої поразки поспіль, а Пастрняк закинув 20-ту шайбу в чемпіонаті. До складу "Брюїнз" після 20 пропущених через струсу мозку матчів повернувся захисник Чарлі Макевой.

НХЛ. Регулярний чемпіонат.

06 грудня.

Торонто – Детройт – 4:5 ВІД (1:3, 0:1, 3:0)

Шайби: 1:0 – 4 Капанен (Гардінер, Юнссон), 1:1 – 5 Ерікссон (Ванек), 1:2 – 6 Гленденинг (де ла Троянд, Крунвалль), 1:3 – 19 Нюквист (Грін, Ларкін), 1:4 – 31 Грін (Нюквист, Фрк), 2:4 – 42 Таварес (Гардінер, Райллі), 3:4 – 48 Хайман (Марнер, Ожиганов), 4:4 – 51 Юнссон (Капанен, Меттьюс), 4:5 – 62 Ларкін (Нюквист)

Флорида – Колорадо– 2:5 (1:1, 1:1, 0:3)

Шайби: 0:1 – 10 Рантанен (Немет, Маккіннон), 1:1 – 17 Сивиур (Киселевич, Уигар), 1:2 – 25 Седерберг, 2:2 – 26 Экблад (Метісон, Макканн), 2:3 – 46 Комфер (Ландескуг), 2:4 – 47 Седерберг (Жирар, Вілсон), 2:5 – 58 Ландескуг

Філадельфія – Коламбус – 3:4 ВІД (1:2, 0:0, 2:1)

Шайби: 1:0 – 5 Жиру (Кутюр'є, Конекны), 1:1 – 7 Джонс (Дубінські, Бьоркстранн), 1:2 – 18 Дубінські (Панарін, Харрінгтон), 1:3 – 45 Дженнер (Панарін), 2:3 – 52 Сэнхайм (Конекны, Жиру), 3:3 – 54 Сэнхайм (Гостисбеер, Ворачек), 3:4 – 60 Джонс (Еткінсон)

Піттсбург – Айлендерс– 6:2 (2:1, 3:0, 1:1)

Шайби: 1:0 – 8 Летанг (Кессел, Брассар), 1:1 – 17 Нелсон (Мейфілд, Кюнхакль), 2:1 – 19 Летанг (Думулин, Раст), 3:1 – 27 Шейэн (Олексяк, Малкін), 4:1 – 32 Кессел (Генцел, Кросбі), 5:1 – 37 Кессел (Генцел, Кросбі), 5:2 – 44 (Пулок), 6:2 – 53 Кросбі (Генцел, Кессел)

Оттава – Монреаль– 2:5 (1:1, 1:2, 0:2)

Шайби: 1:0 – 7 Стоун (Уайт), 1:1 – 8 Петрі (Агостіно, Шапю), 1:2 – 31 Байрон (Лехконен, Дано), 1:3 – 35 Шоу (Котканиеми, Друэн), 2:3 – 38 Уайт (Стоун, Дзингел), 2:4 – 43 Галлахер (Петрі, Татар), 2:5 – 57 Байрон (Вебер)

Тампа-Бей – Бостон– 3:2 (1:1, 0:0, 2:1)

Шайби: 0:1 – 2 Пастрняк (Кейв), 1:1 – 14 Пойнт (Джонсон, Кучеров), 2:1 – 42 Жозеф (Джирарди, Киллорн), 3:1 – 44 Чирелли, 3:2 – 58 Крейчі (Бэкес, Пастрняк)

Калгарі – Міннесота– 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)

Шайби: 1:0 – 20 Ліндхольм (Джиордано, Годро), 2:0 – 41 Ліндхольм (Джиордано, Годро)

Аризона – Вашингтон– 2:4 (1:0, 1:2, 0:2)

Шайби: 1:0 – 4 Фішер (Степан), 1:1 – 25 Врана (Кузнєцов, Конноллі), 2:1 – 26 Крауз (Оэстерле, Казінс), 2:2 – 36 Нісканен (Коплі, Бойд), 2:3 – 55 Бураковски (Орлов, Нісканен), 2:4 – 59 Овечкін ( Бэкстрем)

Ванкувер – Нешвілл– 5:3 (2:0, 2:1, 1:2)

Шайби: 1:0 – 7 Едлер (Петтерссон, Голдобін), 2:0 – 19 Хорват (Руссель, Віртанен), 2:1 – 27 Хартман (Джохансен, Вебер), 3:1 – 28 Віртанен (Хорват, Руссель), 4:1 – 38 Петтерссон, 5:1 – 41 Ерікссон, 5:2 – 45 Сиссонс (Саломяки, Йосі), 5:3 – 58 Ірвін (Сиссонс, Вебер)

Вегас – Чикаго– 4:3 (2:0, 0:2, 2:1)

Шайби: 1:0 – 1 Сміт (Маршессо, Пачиоретті), 2:0 – 8 Энгелланд (Карлссон, Сміт), 2:1 – 24 Тэйвс (Кіт, Кемпф), 2:2 – 36 Строум (Кіт, Кейн), 2:3 – 47 Анісімов (Теодор, Сміт), 3:3 – 47 Маршессо, 4:3 – 48 (Пачиоретті)

Лос-Анджелес – Нью-Джерсі– 3:6 (1:1, 2:3, 0:2)

Шайби: 0:1 – 13 Палмиери (Бутчер, Хол), 1:1 – 15 Лайпсик (Мартінес, Маззин), 1:2 – 20 Зейджак, 2:2 – 26 Кемпе (Вагнер, Дауті), 2:3 – 30 Палмиери (Хол), 2:4 – 32 Бутчер (Зейджак, Вуд), 3:4 – 37 Кліффорд, 3:5 – 51 Хишир (Хол, Ватанен), 3:6 – 59 Колман (Сиверсон, Грін)