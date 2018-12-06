Едмонтон обіграв по буллітах Сент-Луїс, Анахайм був сильнішим за Чикаго в НХЛ

Відбулися матчі регулярного чемпіонату.

Напередодні відбулися три матчі регулярної першості НХЛ. Про їхні результати повідомляє офіційний сайт турніру. «Сент-Луїс Блюз» - «Едмонтон Ойлерс» - 2:3 Б (2:0, 0:1, 0:1, 0:0, 1:0 Б) Шайби: 1:0 Барабашов (Лундквіст, Нолан) 6:05, 2:0 Шенн (Батлер, Данн) 13:32, 2:1 Ньюджент-Хопкінс (Нерв, Рассел) 24:04, 2:2 Клефбом (Макдевід, Хаіра) 59:04. Буліти: Макдевід Воротарі: Аллен - Телбот «Сан-Хосе Шаркс» - «Кароліна Харрікейнз» 5:1 (2:0, 2:1, 1:0) Шайби: 1:0 Гудроу (Лабанк, Карлссон) 3:44, 2:0 Хертл (Лабанк, Кутюр) 10:10, 3:0 Мейер (Шишок, Тортон) 28:42, 4:0 Павелскі (Мейер, Тортон) 35:02, 4:1 Уолмарк (Хемілтон, Славін) 38:31, 5:1 Соренсен (Мейер, Тортон) 55:43. Воротарі: Джонс - Макеліні «Анахайм Дакс» - «Чикаго Блэкхокс» 4:2 (2:0, 0:2, 2:0) Шайби: 1:0 Монтур (Оберг, Ліндхольм) 5:41, 2:0 Спронг (Херик, Річі) 6:01, 2:1 Густафссон (Кіт, Кейн) 27:16, 2:2 Дебринкет (Тейвз, Саад) 39:32, 3:2 Кусі (Руні, Шервуд) 44:03, 4:2 Силфверберг ПВ. Воротарі: Гібсон - Кроуфорд

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