"Вегас" здобув перемогу над "Вашингтоном" у матчі-повторенні останнього фіналу НХЛ

Гра завершилася з рахунком 6:3.

У ніч на середу в Лас-Вегасі "Голден Найтс" і "Вашингтон Кепіталз" немов продовжили фінал Кубка Стенлі-2018, настільки яскравим і драматичним вийшов їхній матч.

Гра завершилася з рахунком 6:3, повідомляє офіційний сайт ліги.

Вже на третій хвилині господарі вийшли вперед завдяки голу Райана Рівза, який, жахливо заведений, постійно штовхався з Томом Вілсоном і сміявся про щось з Олександром Овечкіним. Цієї дуелі всі чекали, і свою роль у виставі вона зіграла. Але пізніше - наприкінці другого періоду, коли рахунок був уже 2:1 на користь "Вашингтона", в складі якого до того моменту забили Якуб Врана і Овечкін. За 4:18 до другої перерви Рівз отримав п'ятихвилинне видалення і матч-штраф за блокування Уілсона, з якого в момент силового прийому злетів шолом. Форвард "Вашингтона" не зміг продовжити зустріч, але команда не змогла скористатися перевагою.

"Вегас" вистояв, отримав заряд бадьорості і на початку третього періоду протягом 16 секунд двічі забив сам. "Кепіталз" знайшли в собі сили зрівняти рахунок - з передачі Євгена Кузнєцова дубль оформив Врана. Але кінцівка все ж залишилася за "Голден Найтс", які отримали право на чотири хвилини в більшості за небезпечну гру високопіднятою ключкою Ніка Дауда на Брейдені Макнеббі. За дев'ять секунд до закінчення видалення, і за 1:25 до кінця третього періоду, перемогу "Вегасу" приніс колишній захисник "Столичних" Нейт Шмідт, який потім ще й поставив крапку, забивши у порожні ворота. Шмідт провів чотири сезони за "Вашингтон", а в 2017 році був обраний "Вегасом" на драфті розширення.

Овечкін продовжив результативну серію до дев'яти ігор, забив 20-й гол у сезоні і вийшов на друге місце в суперечці снайперів. Він також став восьмим гравцем в історії ліги, які у всіх перших 14 сезонах досягли цього рубежу.

"Вашингтон" (15-9-3) зазнав другої поспіль поразки після серії з семи перемог. А для "Вегаса" (15-13-1) перемога стала шостою за останні сім ігор.

НХЛ. Регулярний чемпіонат.

05 грудня.

Флорида – Бостон– 5:0 (0:0, 4:0, 1:0)

Шайби: 1:0 – 24 Хоффман (Юбердо, Сивиур), 2:0 – 33 Метісон, 3:0 – 35 Юбердо (Барков, Йэндл), 4:0 – 39 Хоффман (Йэндл, Барков), 5:0 – 54 Дадонов (Юбердо, Барков)

Айлендерс – Вінніпег– 1:3 (0:0, 0:0, 1:3)

Шайби: 1:0 – 41 (Бойчак, Нелсон), 1:1 – 43 Труба (Коннор, Уілер), 1:2 – 44 Лаурі (Перро, Танев), 1:3 – 59 Елерс

Піттсбург – Колорадо– 6:3 (3:0, 0:3, 3:0)

Шайби: 1:0 – 2 Генцел (Думулин, Летанг), 2:0 – 6 Малкін (Хернквист, Пірсон), 3:0 – 7 Брассар (Астон-Різ, Мяяття), 3:1 – 28 Беррі (Ландескуг, Рантанен), 3:2 – 29 Седерберг (Коул, Калверт), 3:3 – 33 Ньєто (Бурк), 4:3 – 46 Хернквист (Кессел, Летанг), 5:3 – 47 Хернквист (Малкін), 6:3 – 48 Хернквист

Коламбус – Калгарі– 6:9 (3:1, 2:5, 1:3)

Шайби: 0:1 – 6 Годро (Хэмоник, Монахан), 1:1 – 9 Веренски (Веннберг, Бьоркстранн), 2:1 – 15 Андерсон, 3:1 – 19 Еткінсон (Джонс, Панарін), 4:1 – 20 Еткінсон (Джонс, Панарін), 4:2 – 21 Монахан (Джиордано), 4:3 – 22 Ліндхольм (Монахан, Хэмоник), 4:4 – 32 Ткачак (Ліндхольм, Годро), 4:5 – 33 Хэнифин (Ткачак, Янковський), 4:6 – 34 Броді (Годро), 5:6 – 35 Фоліньо (Мюррей), 5:7 – 42 Монахан (Джиордано, Ткачак), 5:8 – 46 Годро (Джиордано, Сміт), 6:8 – 48 Еткінсон (Мюррей, Нутиваара), 6:9 – 53 Царник (Баклунд)

Баффало – Торонто – 3:4 ОТ (0:0, 1:2, 2:1)

Шайби: 0:1 – 28 Меттьюс (Хэйнси), 1:1 – 34 Райнхарт (Ристолайнен, Beaulieu), 1:2 – 39 Гардінер (Марнер, Таварес), 2:2 – 42 Айкел (Скіннер, Ристолайнен), 3:2 – 52 Айкел (Райнхарт), 3:3 – 54 Марло (Меттьюс, Райллі), 3:4 – 64 Меттьюс (Гардінер, Капанен)

Монреаль – Оттава– 5:2 (1:0, 3:1, 1:1)

Шайби: 1:0 – 14 Друэн (Пеку, Будинок), 1:1 – 28 Демело (Тірні, Бедкер), 2:1 – 34 Домі (Друэн), 3:1 – 37 Будинок (Байрон, Друэн), 4:1 – 38 Лехконен (Шоу, Котканиеми), 5:1 – 44 Галлахер (Татар), 5:2 – 52 Стоун (Дюшен)

"Детройт" – " Тампа-Бей – 5:6 Б (2:0, 2:3, 1:2)

Шайби: 1:0 – 16 Нюквист (Ларкін), 2:0 – 17 Нільсен (Атанасиу), 2:1 – 25 Жозеф (Келлахан), 2:2 – 31 Жозеф (Гурде), 3:2 – 33 Нільсен (Витковски), 3:3 – 34 Стэмкос (Келлахан), 4:3 – 36 Нільсен (Атанасиу), 5:3 – 44 Нюквист (Абделькадер, Ларкін), 5:4 – 49 Міллер (Сергачев), 5:5 – 54 Пакетт (Жозеф)

Ванкувер – Міннесота– 2:3 (1:1, 1:2, 0:0)

Шайби: 1:0 – 7 Ливо (Босер, Петтерссон), 1:1 – 12 Парізе (Сперджен, Дамба), 2:1 – 29 Мотта (Стечер, Шаллер), 2:2 – 35 Сутер (Гранлунд), 2:3 – 36 Цукер (Е. Стаал, Гранлунд)

Вегас – Вашингтон– 5:3 (1:1, 0:1, 4:1)

Шайби: 1:0 – 2 Рівс (Ліндберг, Ікін), 1:1 – 15 Врана (Конноллі), 1:2 – 31 Овечкін (Боуї, Конноллі), 2:2 – 42 Бельмар (Шмідт, Макнэбб), 3:2 – 42 Ікін (Энгелланд, Ліндберг), 3:3 – 51 Врана (Нісканен, Кузнєцов), 4:3 – 58 Шмідт (Теодор), 5:3 – 59 Шмідт

Лос-Анджелес – Арізона– 1:2 (0:1, 0:1, 1:0)

Шайби: 0:1 – 18 Крауз (Ялмарссон, Арчибальд), 0:2 – 25 Шмалц (Екман-Ларссон, Келлер), 1:2 – 54 Мартінес (Браун, Копітар)