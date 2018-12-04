"Кременчук" у бойовому матчі переграв "Дніпро" в регулярному чемпіонаті УХЛ

Це була п'ята перемога команди Олександра Савицького в шести очних матчах проти підопічних Дмитра Підгурського.

У регулярному чемпіонаті Української хокейної ліги відбувся черговий матч в Херсоні, в якому Дніпро приймав Кременчуг і програв.

Гра завершилася з рахунком 2:3, повідомляє офіційний сайт змагань.

Початок матчу був за "городянами". Гості активно почали пресингувати опонентів, що вилилося в швидкий гол Олексія Ворони після передачі від Тимура Гриценка. "Дніпро" продовжував слабо грати в обороні, але від створення моментів "щуки" відмовлятися не бажали. Тим не менш, в середині першого періоду шайба у воротах Олега Петрова виявилася вдруге. Іван Савченко подвоїв перевагу кременчужан - 2:0 після першого періоду.

Друга 20-хвилинка не була такою безкомпромісною у виконанні "Кременчука". Під кінець періоду нападник "Дніпра" Кирило Бондаренко чудовим кидком дезорієнтував кіпера гостей, скоротивши відставання в рахунку до одного голу.

Під час третього періоду було закинуто по одній шайбі у кожної з команд. У складі "Кременчука" відзначився Віктор Тютченко, який не дав захисникам суперника "накрити" себе і вразив дальній кут воріт господарів. Під сам кінець матчу Філіп Матвієнко освіжив обстановку в поєдинку. Новачок "Дніпра" точним кидком поставив крапку в матчі. 3:2 на користь "Кременчука", лідер чемпіонату відривається від переслідувачів.

"Дніпро" 2:3 "Кременчук" (0:2; 1:0; 1:1)

Шайби: 0:1 Ворона (Гриценко), 01:10. 0:2 Савченко, 11:42. 1:2 Бондаренко, 36:25, 1:3 Тютченко, 48:02. 2:3 Матвієнко, 59:20.