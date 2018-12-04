Даллас обіграв Едмонтон і здобув третю поспіль перемогу в сезоні НХЛ

Матч завершився з рахунком 4:1.

У ніч на вівторок в Національній хокейній лізі "Даллас" (15-10-3) провів один з кращих матчів у сезоні і здобув третю перемогу поспіль.

"Старз" обіграли "Едмонтон Ойлерс", з рахунком 4:1, повідомляє офіційний сайт ліги.

Всі чотири трійки "Старз" зіграли міцно, чому посприяв перевід Олександра Радулова з першої трійки. Голи у господарів забили чотири різних гравця: Джейсон Дікінсон, Бретт Річі, Джеймі Бенн і Іса Линделл, а воротар Антон Худобін зіграв чудово, зробивши 28 сейвів і став третьою зіркою поєдинку. Він позбувся першого в сезоні шатаута, пропустивши за 5:23 хвилини до кінця третього періоду.

"Едмонтон" (13-12-2) вперше з січня 2016 року грав без хворого Коннора Макдевіда і не зміг продовжити переможну серію до чотирьох ігор. До цього Макдевід провів 222 матчі поспіль. Статистика "Ойлерс" при Кене Хічкокі, колишньому тренері "Далласа", становить 4-2-1. Також "Едмонтон" грав без нападника Райана Спунера, який отримав травму невідомого характеру.

НХЛ. Регулярний чемпіонат.

03 грудня.

Нью-Джерсі – Тампа-Бей– 1:5 (0:2, 1:2, 0:1)

Шайби: 0:1 – 13 Кучеров (Макдона, Пойнт), 0:2 – 19 Пойнт (Хедман, Кучеров), 0:3 – 28 Джонсон (Кучеров, Макдона), 1:3 – 31 Яковлєв (Ноусен, Ватанен), 1:4 – 32 Гурде (Палат, Стэмкос), 1:5 – 40 Стэмкос (Кучеров, Пойнт).

Нешвілл – Баффало– 2:1 (1:0, 1:1, 0:0)

Шайби: 1:0 – 16 Елліс (Джохансен, Йосі), 1:1 – 25 Райнхарт, 2:1 – 36 Фіала (Екхольм, Сміт).

Даллас – Едмонтон– 4:1 (1:0, 0:0, 3:1)

Шайби: 1:0 – 10 Дікінсон (Річі, Янмарк-Нюлен), 2:0 – 41 Річі (Янмарк-Нюлен), 3:0 – 47 Бенн (Радулов, Бэйрьютер), 3:1 – 54 Хайра (Уайдман, Драйзайтль), 4:1 – 57 Линделль.