Вінніпег в серії буллітів обіграв Рейнджерс, Вашингтон поступився Анахайму в НХЛ

Відбулися матчі регулярного чемпіонату.

Напередодні відбулися чергові матчі регулярної першості НХЛ. Про їхні результати повідомляє офіційний сайт змагань. «Лос-Анджелес Кінгз» – «Кароліна Харрікейнз» – 2:0 (0:0, 0:0, 2:0) Шайби: 1:0 Мартінес (Маззін, Браун), 57:47, 2:0 Кліффорд (п. в., Картер), 59:07. Воротарі: Куік – Мразек «Чикаго Блекхоукс» – «Калгарі Флеймс» – 2:3 (1:1, 1:2, 0:0) Шайби: 0:1 Монахен (Ліндхольм, Годро), 10:07, 1:1 Тейвз, 11:33, 1:2 Ліндхольм (Годро, Монахен), 27:18, ГБ, 1:3 Райан (Хеніфін, Ніл), 28:44, ГБ, 2:3 Стром (Дебринкат, Кроуфорд), 35:45, ГБ. Воротарі: Кроуфорд – Сміт «Нью-Йорк Рейнджерс» – «Вінніпег Джетс» – 3:4 Б (1:0, 2:0, 0:3, 0:0, 0:1) Шайби: 1:0 Фаст (Зибанежад, Стаал), 17:32, 2:0 Стаал (Стром, Андерссон), 32:11, 3:0 Крайдер (Зибанежад, Піонк), 38:54, 3:1 Шайфлі (Уілер, Морріссі), 42:10, ГБ, 3:2 Рословик (Перро, Трауба), 44:36, 3:3 Літтл (Елерс, Трауба), 57:30. Переможний булліт: Шайфлі. Воротарі: Лундквіст – Хеллебайк «Вашингтон Кепіталс» – «Анахайм Дакс» – 5:6 (3:1, 2:2, 0:3) Шайби: 1:0 Бекстрем (Овечкін, Карлсон), 00:41, 2:0 Стівенсон (Дауд, Яшкін), 06:08, 2:1 Гецлаф (Ракелль, Оберг), 09:24, 3:1 Вілсон (Карлсон, Кузнєцов), 13:19, ГБ, 4:1 Кузнєцов (Конноллі), 24:59, 5:1 Дауд (Стівенсон, Яшкін), 33:30, 5:2 Кольяно (Ларссон, Гецлаф), 34:31, 5:3 Ракелль (Хенрік), 35:26, 5:4 Оберг (Ліндхольм, Каші), 47:16, ГБ, 5:5 Ліндхольм (Кеслер, Каші), 49:01, ГБ, 5:6 Оберг (Гецлаф, Шервуд), 54:55. Воротарі: Холтбі – Гібсон (Міллер, 13:19) «Детройт Ред Уінгз» – «Колорадо Евеланш» – 0:2 (0:0, 0:1, 0:1) Шайби: 0:1 Маккіннон (Рантанен, Ландескуг), 24:54, ГБ, 0:2 Ландескуг (п. в., Маккіннон, Рантанен), 59:01. Воротарі: Берньє – Варламов

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