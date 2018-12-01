«Дніпро» насухо розтрощив «Крижаних Вовків» в Києві у матчі УХЛ

Гра завершилася перемогою херсонської команди з рахунком 0:8.

У Києві матчем між місцевими «Крижаними Вовками» і херсонським «Дніпром» завершився 21-й тур чемпіонату Української хокейної ліги – Паримач.

Матч команди розпочали досить впевнено і «Крижані Вовки» чинили гідний опір одному з лідерів чемпіонату. Однак ще до першої перерви Артем Целогородцев і Дмитро Пугачов зробили рахунок на табло 0:2 на користь херсонського клубу, чим забезпечили своїй команді комфортну ігрову перевагу.

У другому періоді «Дніпро» повністю оволодів ситуацією на майданчику, і не дозволяв опоненту організовувати хоч якісь атаки на ворота Дениса Сурканова. До того ж, за другу двадцятихвилинку херсонці, зусиллями Кирила Бондаренко, Руслана Ромащенко та Олексія Янішевського, який оформив дубль, зробили рахунок 0:6 і позбавили «Вовків» шансу відігратися.

За останні 20 хвилин зустрічі команда Дмитра Підгурського довела рахунок до розгромного – у воротах Микити Глотова, який змінив Віталія Власенка, відзначилися Микита Макарицкий та Іван Золотухін.

Таким чином Денис Сурканов записав собі в актив перший «сухар», а «Дніпро», завдяки поразці «Кременчука», скоротив відставання від першого місця до 4 очок.

«Крижані Вовки» - «Дніпро» 0:8 (0:2, 0:4, 0:2)

Шайби: 0:1 Целогородцев (Пугачов), 02:43. 0:2 Пугачов (Коляда), 19:27. 0:3 Бондаренко (Янішевський, Коляда), 20:54. 0:4 Ромащенко (Жвачкін), 26:57. 0:5 Янішевський (Сурканов, Декало - більш.), 28:33. 0:6 Янішевський (Коляда), 30:31. 0:7 Макарицкий (Ромащенко), 41:41. 0:8 Золотухін (Мацейко, Коваленко), 47:43.