Чемпіон УХЛ Донбас розгромив лідера поточного сезону Кременчук

Матч регулярного чемпіонату завершився з рахунком 6:1.

У Дружківці відбувся матч 21-го туру чемпіонату Української хокейної ліги - Парі-Матч, де зустрічалися чемпіон і віце-чемпіон України останніх двох років – «Донбас» і «Кременчук».

Донбас на цей раз розгромив суперника з рахунком 6:1, повідомляє офіційний сайт турніру.

Багато в чому визначила результат зустрічі шайба «Донбасу», закинута вже на 19-й секунді гри – її автором став Вадим Мазур. Незважаючи на те, що «Кременчук» створював непогані моменти біля чужих воріт, закинути "городянам" не вдавалося. Донеччани ж ще двічі змогли "розписатися" у воротах Георгія Бояршинова, по шайбі на рахунку Віталія Ляльки і Віталія Кирющенкова.

У другому періоді «Донбас» зменшив темп, а «Кременчуку» все ніяк не вдавалося відкрити рахунок закинутих шайб у матчі. В одній з контратак кременчужани пропустили ще раз, коли Андрій Денискін з середньої дистанції відправив шайбу у сітку воріт.

Після четвертої пропущеної шайби місце Георгія Бояршинова у воротах зайняв Микита Гордюшин. Без малого 20 хвилин пройшло, перш ніж донеччани змогли "пробити" його – Новіков Микита залишився один між колами вкидання, і без перешкод зробив рахунок 5:0.

На 53-й хвилині матчу дебютну шайбу закинув новачок «Донбасу» Артем Пуголовкин, який раніше виступав у КХЛ та ВХЛ. Проте утримати сухий рахунок господарям не вдалося – за сім хвилин до кінця зустрічі Іван Савченко буквально "розстріляв" Богдана Дяченко з близької відстані, закинувши шайбу престижу.

«Кременчуг» перервав свій переможний хід, в свою чергу «Донбас» довів власну серію вже до 6 перемог поспіль.

Наступний матч чемпіонату Української хокейної ліги - Парі-Матч відбудеться 4 грудня, коли зустрінуться лідери сезону – «Дніпро» приймає «Кременчуг». Початок гри о 19:30.

«Донбас» - «Кременчук» 6:1 (3:0; 1:0; 2:1)

Шайби: 1:0 Мазур (Лялька, Коренчук), 00:19. 2:0 Лялька, 08:46. 3:0 Кирющенков (Костиков, Захаров), 11:15. 4:0Денискин, 33:13. 5:0 Новіков (Костиков, Кирющенков), 48:05. 6:0 Пуголовкин (Костиков, Кирющенков - більш.), 52:24. 6:1 Савченко (Севрюгин), 53:16.