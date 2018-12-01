«Білий Барс» здобув вольову перемогу над МХК «Динамо» у матчі УХЛ

Три шайби білоцерківці закинули в третьому періоді

У Харкові відбувся матч 21-го туру чемпіонату Української хокейної ліги - Парі-Матч, в якому зустрічалися МХК «Динамо» і «Білий Барс». Раніше команди тричі зустрічалися в турнірі, і завжди перемога залишалася за "домашньою" командою.

Білий Барс першим порушив цю традицію і виграв в гостях з рахунком 2:4, повідомляє офіційний сайт змагань.

До закинутої шайби матч проходив на зустрічних курсах, з великою кількістю боротьби і високою грою лінії захисту. В середині другого періоду дебютну шайбу у складі МХК «Динамо» закинув Руслан Забулонов, який реалізував видалення Івана Панова.

Щойно вийшовши з боксу штрафників, в першій же зміні той же Іван Панов відновив паритет на табло. Правда, на перерву "барси" пішли все ж у ролі наздоганяючих – першу шайбу після повернення у харківський клуб закинув капітан МХК «Динамо» Володимир Горище.

На старті третього періоду «Білий Барс» зусиллями Назара Ружникова зрівняв рахунок. Гра, як рівна з моментів, так і за рахунком, тривала до 56-ї хвилини, коли Сергій Логач вивів «Білий Барс» вперед. на останніх секундах Олександр Куликов випустив ще одного польового гравця замість голкіпера, але замість того, щоб відігратися, господарі пропустили – Микита Лісників відправив шайбу у порожні ворота.

2:4 на користь «Білого Барса», і тепер відрив білоцерківців від переслідуючих їх "динамівців" складає вже 9 очок.

МХК «Динамо» - «Білий Барс» 2:4 (0:0; 2:1; 0:3)

Шайби: 1:0 Забулонов (Халін, Олійник - більш.), 32:49. 1:1 Панов, 33:17. 2:1 Горище (Сиротенко - жердина. польовий), 34:24. 2:2 Ружников (Дурдыев, Панченко), 41:25. 2:3 Логач (Панов, Качан), 55:00. 2:4 Лісників (Тимченко - порожні ворота), 59:39.