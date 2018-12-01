Колорадо програв Сент-Луїсу і перервав переможну серію з шести матчів

Гра завершилася в овертаймі з рахунком 2:3.

У ніч на суботу в Національній хокейній лізі Колорадо Евеланш не зміг продовжити переможну серію до семи ігор, але в 10-му матчі поспіль набрав очки (8-0-2).

"Сент-Луїс" (9-12-3) в лютому матчі здобув перемогу в овертаймі завдяки диво-голу Колтона Парайко, який однією рукою обіграв захисника, а потім однією рукою пробив воротаря Семена Варламова - 3:2, повідомляє офіційний сайт ліги.

Також у "Блюз", які у попередніх шести матчах зазнали п'ять поразок, відзначилися Володимир Тарасенко та Олександр Стін, а воротар Джейк Аллен зупинив три виходи один на один. Тарасенко відзначився у третій грі поспіль. У складі "Колорадо" шайбами відзначилися Мікко Рантанен і Микита Задоров, а Варламов відбив 34 кидка, в тому числі штрафний кидок у другому періоді, і став другою зіркою зустрічі.

На четвертій хвилині третього періоду захисник "Колорадо" Ерік Джонсон був видалений до кінця матчу за удар ліктем в голову форварда Олександра Стіна, який секундами раніше застосував силовий прийом проти Нэйтана Маккіннона. Стін отримав травму і залишив лід.

"Нам, нарешті, отримав розплату за все зборів і роботу, - сказав Тарасенко. - Ми багато говоримо один з одним навіть після поразок, у нас сильний колектив. Треба зберегти цю атмосферу до наступної гри".

"Ми здорово відігралися, - сказав Варламов. - Ми програвали 0:2, але зрівняли рахунок і навіть могли здобути перемогу в третьому періоді. Але шайба просто не йшла у ворота. Важке ураження".

НХЛ. Регулярний чемпіонат.

30 листопада.

Флорида – Баффало– 3:2 (1:1, 0:1, 1:0)

Шайби: 0:1 – 10 Скіннер (Айкел, Райнхарт), 1:1 – 18 Макканн (Ватрано, Метісон), 1:2 – 22 Райнхарт (Айкел, Улльмарк), 2:2 – 51 Дадонов (Йэндл, Юбердо), 3:2 – 62 Барков (Экблад, Юбердо)

Вашингтон – Нью-Джерсі– 6:3 (1:0, 1:1, 4:2)

Шайби: 1:0 – 3 Бэкстрем (Кемпни, Овечкін), 2:0 – 20 Вілсон (Еллер, Нісканен), 2:1 – 29 Зейджак (Колман), 3:1 – 45 Бураковски ( Бэкстрем, Кемпни), 4:1 – 50 Бэкстрем (Карлсон, Кузнєцов), 4:2 – 52 Хишир (Хол), 4:3 – 58 Юханссон (Хол, Хишир), 5:3 – 58 Овечкін, 6:3 – 59 Бэкстрем (Овечкін)

Кароліна – Анахайм– 1:2 (1:0, 0:0, 0:1)

Шайби: 1:0 – 18 Свєчніков (Агв, Хемілтон), 1:1 – 56 Оберг (Ракелль, Хенрік), 1:2 – 61 Гецлаф (Ракелль, Ліндхольм)

Калгарі – Лос-Анджелес– 4:1 (1:0, 0:1, 3:0)

Шайби: 1:0 – 1 Баклунд (Беннетт, Броді), 1:1 – 33 Кемпе (Вагнер), 2:1 – 47 Годро (Ткачак, Ліндхольм), 3:1 – 59 Баклунд (Ліндхольм, Ткачак), 4:1 – 59 Монахан (Баклунд)

Колорадо – Сент-Луїс– 2:3 (0:2, 1:0, 1:0)

Шайби: 0:1 – 4 Тарасенко (Барбашов, Эдмундсон), 0:2 – 19 Стеен, 1:2 – 21 Задоров, 2:2 – 42 Рантанен, 2:3 – 61 Парайко (Эдмундсон)