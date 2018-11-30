"Тампа" переграла "Баффало" і перервала 10-матчеву переможну серію "Сэйбрз"

Матч закінчився з рахунком 5:4.

У ніч на п'ятницю в Національній хокейній лізі "Тампа" переграла "Баффало", перервавши 10-матчеву переможну серію "Сэйбрз".

Матч завершився з рахунком 5:4, повідомляє офіційний сайт ліги.

"Тампа" забила два голи у третьому періоді, перетворила 3:4 в 5:4 і зупинила переможний лічильник "Баффало" на позначці в 10 ігор. Вирішальну шайбу за 5:41 до кінця закинув Седрік Пакетт, а на початку третього періоду рахунок зрівняв Стівен Стемкос.

"Тампа" (18-7-2) здобула четверту перемогу в п'яти іграх і обійшла "Баффало" (17-7-2) у боротьбі за перше місце Атлантичного дивізіону.

"Сэйбрз" зазнали першої поразки з 4 листопада. Двома голами у них відзначився Сем Райнхарт, по шайбі закинули Тэйдж Томпсон і Земгус Гиргенсонс.

НХЛ. Регулярний чемпіонат.

29 жовтня.

Коламбус – Міннесота– 4:2 (1:1, 3:1, 0:0)

Шайби: 0:1 – 7 Гранлунд (Е. Стаал), 1:1 – 13 Хянникяйнен (Неш, Савар), 2:1 – 21 Еткінсон (Дюбуа, Веннберг), 3:1 – 24 Неш (Джонс, Веренски), 4:1 – 31 Панарін (Харрінгтон, Дюбуа), 4:2 – 32 Парізе (Нідеррайтер, Койву)

Оттава – Рейнджерс– 3:0 (2:0, 1:0, 0:0)

Шайби: 1:0 – 2 Батерсон (Лажойе, Дюшен), 2:0 – 14 Пяярві-Свенссон (Пайэтт, Сміт), 3:0 – 37 Дюшен (Дзингел, Батерсон)

Тампа-Бей – Баффало– 5:4 (3:2, 0:1, 2:1)

Шайби: 1:0 – 2 Джирарди (Хедман, Киллорн), 1:1 – 8 Гиргенсонс (Элие, Ристолайнен), 1:2 – 9 Райнхарт (Богосян, Айкел), 2:2 – 10 Киллорн ( Міллер), 3:2 – 15 Кучеров (Чернак, Пойнт), 3:3 – 25 Райнхарт (Нельсон, Айкел), 3:4 – 42 Томпсон (Миттлстадт), 4:4 – 44 Стэмкос (Кучеров, Хедман), 5:4 – 54 Пакетт (Палат, Сергачев)

Бостон – Айлендерс– 2:1 (0:1, 1:0, 0:0)

Шайби: 0:1 – 12 (Мейфілд, Барзэл), 1:1 – 32 Маршанд (Крюг, Пастрняк)

Нешвілл – Арізона– 0:3 (0:0, 0:2, 0:1)

Шайби: 0:1 – 21 Келлер (Гальченюк, Шмалц), 0:2 – 39 Шмалц (Екман-Ларссон), 0:3 – 51 Річардсон (Ялмарссон, Хиностроза)

Бостон – Айлендерс – 2:1 Б (0:1, 1:0, 0:0)

Шайби: 0:1 – 12 (Мейфілд, Барзэл), 1:1 – 32 Маршанд (Крюг, Пастрняк)

Вінніпег – Чикаго– 6:5 (2:2, 2:1, 2:2)

Шайби: 1:0 – 1 Лайні (Шайфли, Труба), 1:1 – 3 Крюгер (Анісімов, Мартінсен), 2:1 – 3 Елерс (Шайфли, Уілер), 2:2 – 8 Хейден (Густафссон, Кемпф), 3:2 – 21 Елерс (Шилінг, Уілер), 4:2 – 21 Труба (Wheeler, Шайфли), 4:3 – 29 Рутта (Кемпф), 5:3 – 41 Лайні, 6:3 – 49 Елерс, 6:4 – 53 Кагун (Хейден), 6:5 – 57 Анісімов (Дебринкат, Кейн)

Едмонтон – Лос-Анджелес– 3:2 (2:2, 0:0, 1:0)

Шайби: 1:0 – 1 Пулюярви (Нюджент-Хопкінс, Каджула), 2:0 – 9 Чейссон (Клефбом, Драйзайтль), 2:1 – 13 Браун (Иафалло, Копітар), 2:2 – 19 Картер (Дауті, Копітар), 3:2 – 57 Клефбом (Макдэвид, Нюджент-Хопкінс)

Ванкувер – Вегас– 3:4 (1:1, 0:1, 2:2)

Шайби: 1:0 – 9 Босер (Петтерссон), 1:1 – 14 Каррье (Бельмар, Рівс), 1:2 – 23 Пачиоретті (Маршессо, Сміт), 1:3 – 41 Пачиоретті (Так, Ікін), 2:3 – 42 Едлер (Шаллер, Хорват), 3:3 – 48 Босер (Ганьє, Хорват), 3:4 – 53 Карлссон (Сміт)