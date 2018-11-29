«Дніпро» на домашній арені впевнено переграв МХК «Динамо» у матчі УХЛ

Дублем у складі господарів відзначився Микита Коваленко.

У Херсоні відбувся заключний матч 20-го туру чемпіонату Української хокейної ліги - Парі-Матч, в якому «Дніпро» приймав МХК «Динамо».

Гра завершилася з рахунком 4:1 на користь господарів клубу, повідомляє офіційний сайт ліги.

Харків'яни більш активно почали зустріч, однак пропустили першими. На екваторі першого періоду рахунок у матчі відкрив форвард «Дніпра» Іван Золотухін, який зблизька переграв голкіпера "динамівців". Херсонський клуб продовжив грати на контратаках, і знову це спрацювало на 18-й хвилині матчу – успішно зіграв на добиванні Микола Коляда.

У другому періоді «Дніпро» взяв ініціативу в свої руки, і довів різницю в рахунку до впевненою. Микита Коваленко віддавав поперечну передачу на свого одноклубника, але шайба потрапила у коник захиснику МХК «Динамо» і закотилася у ворота – Тимур Мамедов був безсилий.

В середині третього періоду "динамівці" зусиллями Олексія Сиротенко змогли відквитати один гол, але статус-кво буквально тут же відновив все той же Микита Коваленко. Впевнена перемога «Дніпра» 4:1, і знову херсонці відстають від 1-го місця у турнірній таблиці на 7 очок, маючи гру в запасі.

Наступний ігровий день в чемпіонаті ВХЛ - Парі-Матч пройде 1 грудня, коли відбудеться відразу три матчі. У 13:50 МХК «Динамо» приймає «Білий Барс», в 16:30 «Крижані Вовки» зіграють з «Дніпром». Центральний матч туру почнеться в 15:30, коли відбудеться гра «Донбасу» проти «Кременчука».

«Дніпро» - МХК «Динамо» 4:1 (2:0; 1:0; 1:1)

Шайби: 1:0 Золотухін (Сірченко), 09:56. 2:0 Коляда (Янішевський, Бондаренко), 17:30. 3:0 Коваленко (Пугачов, Афанасьєв - більш.), 26:23. 3:1 Сиротенко (Забулонов, Горище - більш.), 50:36. 4:1 Коваленко (Макарицкий, Жвачкін), 52:30.