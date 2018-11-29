Колорадо здобув шосту перемогу поспіль у регулярному чемпіонаті НХЛ

Команда обіграла Піттсбург з рахунком 6:3.

У ніч на четвер у Національній хокейній лізі Колорадо виграв вшосте поспіль, обігравши "Піттсбург", у складі якого хет-трик зробив Сідні Кросбі.

Матч завершився з рахунком 6:3, повідомляє офіційний сайт ліги.

Великий хокеїст видав великий матч, але без підтримки партнерів не зміг привести команду до перемоги. Йшла 19-я хвилина другого періоду, коли "Піттсбург" програвав з рахунком 0:3. За п'ять хвилин ігрового часу рахунок був рівним, тому що Сідні Кросбі включив "режим бога", забивши тричі поспіль. У колишні часи "Піттсбург" ні за що б не віддав такий матч. Але "Колорадо" нині - міцний горішок. Якому, до того ж, посміхнулася удача. Габріель Ландеског рикошетом від захисника пробив Філіпа Грубауэра і приніс своїй команді шосту поспіль перемогу. Потім "Евеланш" (15-6-4) двічі забили у порожні ворота.

Голом і трьома передачами у "Колорадо" відзначився Нэйтан Маккіннон, з 41 (18+23) очком йде на другій позиції в суперечці бомбардирів. Очолює гонку його партнер Мікко Рантанен (42), який в цьому матчі зробив дві передачі.

"Піттсбург" (10-9-5) програв в основний час вперше за шість зустрічей (3-1-2). У його воротах зіграв Трістан Джаррі (20 сейвів).

НХЛ. Регулярний чемпіонат.

28 листопада.

Детройт – Сент-Луїс– 4:3 (0:0, 3:2, 1:1)

Шайби: 1:0 – 24 Ванек ( де ла Троянд, Нюквист), 2:0 – 27 Атанасиу (Ванек, Грін), 3:0 – 31 Бертуцци (Грін, Гленденинг), 3:1 – 33 Перон (Пьетранжело), 3:2 – 35 Тарасенко (Данн, о'райллі), 3:3 – 48 Перон (Шенн, Фаббрі), 4:3 – 53 Бертуцци (Расмуссен).

Флорида – Анахайм– 2:3 (0:1, 2:1, 0:1)

Шайби: 0:1 – 1 Менсон (Роуни, Гіббонс), 1:1 – 23 Экблад (Юбердо, Барков), 2:1 – 29 Дадонов (Йэндл, Юбердо), 2:2 – 32 Річі (Хенрік, Петтерссон), 2:3 – 58 Річі (Гецлаф, Каші).

Торонто – Сан-Хосе– 5:3 (3:1, 1:1, 1:1)

Шайби: 1:0 – 3 Таварес (Марнер, Меттьюс), 1:1 – 10 Гертл (Кутюр, Лабанк), 2:1 – 11 Меттьюс (Марнер, Райллі), 3:1 – 19 Таварес (Хайман, Марнер), 4:1 – 21 Марло (Юнссон, Енніс), 4:2 – 24 Павелскі (Кутюр, Бернс), 5:2 – 50 Меттьюс (Капанен, Юнссон), 5:3 – 58 Карлссон (Кейн, Донський).

Калгарі – Даллас– 3:4 (1:1, 0:1, 2:1)

Шайби: 0:1 – 1 Спецца (Хейсканен, Факсу), 1:1 – 16 Хетеуей (Дубі, Янковський), 1:2 – 38 Бенн (Бэйрьютер, Сегін), 2:2 – 49 Годро (Джиордано, Ліндхольм), 3:2 – 50 Джиордано (Баклунд, Броді), 3:3 – 53 Бэйрьютер, 3:4 – 60 Сегін (Бенн).

Колорадо – Піттсбург– 6:3 (1:0, 2:2, 3:1)

Шайби: 1:0 – 11 Жирар (Маккіннон, Рантанен), 2:0 – 25 Джонсон (Андригетто), 3:0 – 27 Вілсон (Джост, Маккіннон), 3:1 – 39 Кросбі, 3:2 – 39 Кросбі (Генцел), 3:3 – 44 Кросбі (Симон, Риикола), 4:3 – 50 Ландескуг (Маккіннон, Рантанен), 5:3 – 59 Седерберг (Ньєто, Калверт), 6:3 – 59 Маккіннон (Ландескуг).