Кременчук закинув 12 шайб у ворота Крижаних Вовків в матчі УХЛ

Кременчуцький клуб впевнено лідирує у турнірній таблиці чемпіонату України.

У Кременчуці відбувся другий матч 20-го туру чемпіонату України з хокею в УХЛ, в рамках якого місцевий «Кременчук» приймав «Крижаних Вовків».

Як повідомляє офіційний сайт Української хокейної ліги, кременчужани почали поєдинок більш ніж впевнено, на перших же хвилинах тричі вразивши ворота супротивника. Однак ще до середини першого періоду «Вовки» зусиллями Івана Федосова та Ігоря Боронило змогли скоротити своє відставання від кременчужан до мінімальних 3:2.

Але вже до кінця першої двадцятихвилинки "городяни" повністю заволоділи ігровою перевагою і змогли збільшити розрив у рахунку до 6:2 – двічі за одну хвилину відзначився Руслан Єфімочкін і ще один гол собі в актив записав Гліб Кривошапкін.

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Протягом останніх двох періодів кременчужани, повторюючи сценарії всіх попередніх зустрічей команд, змогли довести рахунок до розгромних 12:2, а «Крижані Вовки», в свою чергу, так і не змогли ще раз відзначитися у воротах Микити Петленка, який, до речі, провів свій перший поєдинок за кременчужан у сезоні.

Зазначимо, що хет-триками у складі кременчужан відзначилися Руслан Єфімочкін та Іван Савченко, а також дубль собі в актив записав капітан команди Тимур Гриценко.

«Кременчук» відірвався на 10 очок у турнірній таблиці від свого найближчого конкурента «Дніпра», а кияни провели черговий важкий матч, але так і залишилися на останньому місці в поточному розіграші чемпіонату.

«Кременчуг» – «Крижані Вовки» 12:2 (6:2, 4:0, 2:0)

Шайби: 1:0 Савченко, 1:10; 2:0 Роганов (Фура, Ципнятов, - більш.), 6:08; 3:0 Ципнятов (Роганов), 8:55; 3:1 Федосов (Шабанов, Фроленко, - більш.), 9:25; 3:2 Боронило (Мікульчик, Овчинников), 13:39; 4:2 Єфімочкін (Фурса), 17:32; 5:2 Єфімочкін (Горлушко, Поліщук), 18:09; 6:2 Кривошапкін (Тютченко, Толстушко), 19:10; 7:2 Гриценко (Савченко, Ворона), 24:11; 8:2 Гриценко (Ворона, Бєльський), 28:10; 9:2 Савченко (Ворона, - більш.), 37:14; 10:2 Єфімочкін (Муртищев, Поліщук), 39:09; 11:2 Савченко, 42:21; 12:2 Поліщук, 43:59.