Торонто обіграв Бостон, Рейнджерс зломив Оттаву в НХЛ

"Флорида" за буллітами перемогла "Нью-Джерсі".

Напередодні відбулися чергові поєдинки регулярного чемпіонату Національної хокейної ліги. Про їхні результати повідомляє офіційний сайт ліги. Торонто – Бостон – 4:2 (1:0, 2:2, 1:0) Шайбы: 1:0 – 17 Дермотт (Марнер), 1:1 – 23 Пастрняк (Крюг, Маршанд), 2:1 – 33 Ожиганов (Готьє, Марнер), 2:2 – 34 Пастрняк (Маршанд, Крюг), 3:2 – 38 Ліво (Марло, Енніс), 4:2 – 58 Хайман (Марнер, Таварес) Флорида – Нью-Джерси – 4:3 ОТ (0:0, 2:2, 1:1, 1:0) Шайбы: 0:1 – 21 Вуд (Яковлев, Ватанен), 0:2 – 26 Колман (), 1:2 – 27 Барков (Юбердо, Дадонов), 2:2 – 31 Макканн (Уігар), 2:3 – 51 Братт (Холл, Ватанен), 3:3 – 58 Юбердо (Дадонов, Барков), 4:3 – 61 Хоффман (Екблад, Юбердо) Айлендерс – Вашингтон – 1:4 (1:1, 0:1, 0:2) Шайбы: 1:0 – 1 Філппула (Комаров, Пулок), 1:1 – 2 Уілсон (Боуї, Бекстрем), 1:2 – 27 Дауд (Карлсон, Яшкін), 1:3 – 54 Уілсон (Еллер, Бекстрем), 1:4 – 59 Овечкін ( Бекстрем, Уілсон) Рейнджерс – Оттава – 4:2 (1:1, 0:0, 3:1) Шайбы: 1:0 – 10 Стаал (Фаст, Зибанежад), 1:1 – 13 Стоун (Ткачак, Уайт), 2:1 – 43 Андерссон (Строум), 3:1 – 48 Крайдер (Хейс, Хітіл), 3:2 – 57 Стоун (Дюшен, Ткачак), 4:2 – 58 Зибанежад () Детройт – Коламбус – 5:7 (0:3, 3:2, 2:2) Шайбы: 0:1 – 7 Дюбуа (Еткінсон, Панарін), 0:2 – 9 Андерсон (Дженнер), 0:3 – 16 Панарін (Андерсон, Веренскі), 1:3 – 20 Нюквист (Манта, ДеКайзер), 1:4 – 25 Нутиваара (Хянникяйнен, Мюррей), 1:5 – 26 Дженнер (Фоліньо, Мюррей), 2:5 – 28 Грін (), 3:5 – 37 Чоловскі (Ванек, Нільсен), 4:5 – 40 Манта (Нільсен, Ларкін), 4:6 – 43 Дюбуа (Панарін, Савар), 5:6 – 57 Манта (Чоловскі, Дейлі), 5:7 – 58 Джонс (Дюбуа)

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