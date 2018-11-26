Калгарі розгромив Арізону, Тампа-Бей обіграла Нью-Джерсі в НХЛ

"Лос-Анджелес" зломив "Едмонтон".

Напередодні відбулися чергові поєдинки регулярного чемпіонату НХЛ. Про їхні результати повідомляє сайт ліги. Аризона – Калгарі– 1:6 (0:2, 0:2, 1:2) Шайби: 0:1 – 7 Монахан (Джиордано, Годро), 0:2 – 16 Хеніфін, 0:3 – 28 Хеніфін (Райан, Ніл), 0:4 – 31 Янковскі (Дубі, Броді), 0:5 – 43 Броді (Баклунд), 0:6 – 44 Янковський, 1:6 – 53 Келлер Тампа-Бей – Нью-Джерсі– 5:2 (4:1, 1:0, 0:1) Шайби: 1:0 – 3 Кіллорн (Жозеф), 2:0 – 7 Пойнт (Хедман, Кучеров), 2:1 – 9 Ноусен (Сені), 3:1 – 9 Джонсон (Кучеров, Пойнт), 4:1 – 11 Пакетт (Джирарді, Келлахан), 5:1 – 28 Пойнт, 5:2 – 45 Братт Нешвілл – Анахайм– 5:2 (1:0, 2:2, 2:0) Шайби: 1:0 – 11 Уотсон (Сиссонс, Боніно), 1:1 – 22 Хенрік (Монтур, Ракелль), 2:1 – 25 Боніно (Сиссонс), 3:1 – 38 Уотсон (Фіала, Йосі), 3:2 – 39 Каші (Петтерссон), 4:2 – 42 Сміт (Екхольм, Форсберг), 5:2 – 58 Уотсон (Йосі, Елліс) Лос-Анджелес – Едмонтон– 5:2 (1:1, 1:1, 3:0) Шайби: 1:0 – 7 Браун (Форборт, Копітар), 1:1 – 13 Чейссон (Клефбом, Макдевід), 1:2 – 22 Чейссон (Нюджент-Хопкінс, Клефбом), 2:2 – 24 Браун (Копітар), 3:2 – 44 Копітар (Томпсон, Форборт), 4:2 – 59 Браун (Дауті, Картер), 5:2 – 59 Лафф

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