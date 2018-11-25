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Метр українського хокею Сеуканд залишив пост тренера в харківському Динамо

15:24, 25 листопада 2018
Хокей
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Олександр Сеуканд залишив харківське "Динамо" / facebook.com/dynamokhafans

Метр українського хокею Олександр Сеуканд подав у відставку і залишив пост головного тренера "Динамо" (Харків). Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

Причини такого рішення не повідомляються. Виконуючим обов'язки тренера команди призначений Олександр Панченко, який раніше був помічником Сеуканда.

В останньому матчі УХЛ "Динамо" з великим рахунком програло "Кременчуку" (3:9).

На даний момент харківський клуб знаходиться на п'ятому місці турнірної таблиці чемпіонату України.

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Теги: #Динамо Харків новий тренер