Баффало виграв восьмий матч поспіль у регулярному чемпіонаті НХЛ

Сейбрз здолали Монреаль в овертаймі з рахунком 3:2.

У ніч на суботу в Національній хокейній лізі відбулися ряд матчів, в одному з яких Баффало Сейбрз здобув восьму перемогу поспіль у регулярному чемпіонаті.

Команада здолала Монреаль Канадієнс, а сама гра завершилася в овертаймі з рахунком 3:2, повідомляє офіційний сайт ліги.

"Баффало" (15-6-2) продовжив переможну серію до восьми матчів за рахунок гола Джеффа Скіннера в овертаймі. В останній раз "Сэйбрз" таке вдавалося в 2006 році, коли вони почали сезон з 10 перемог. Скіннер також зрівняв рахунок за 2:26 до кінця третього періоду та з 17 голами ділить перше місце у снайперському заліку з Давидом Пастрняком з "Бостона".

"Монреаль" (11-7-5) зазнав третьої поразки поспіль. У його складі відзначилися Брендан Галлахер і Ендрю Шоу. Нападник "Канадієнс" Макс Домі залишився без очок, на чому обірвалася його 11-матчева результативна серія.

НХЛ. Регулярний чемпіонат.

23 листопада.

Філадельфія – Рейнджерс– 4:0 (1:0, 0:0, 3:0)

Шайби: 1:0 – 13 Конекны (Жиру, Кутюр'є), 2:0 – 54 Кутюр'є (Жиру, Конекны), 3:0 – 57 Уіл (Сіммондс), 4:0 – 58 Кутюр'є (Жиру, Конекны)

Міннесота – Вінніпег– 4:2 (0:1, 0:1, 4:0)

Шайби: 0:1 – 16 Лайні (Літтл, Майерс), 0:2 – 38 Елерс (Морріссі, Перро), 1:2 – 43 Нідеррайтер (Стэлок, Патерин), 2:2 – 51 Фер (Дамба, Нідеррайтер), 3:2 – 57 Е. Стаал (Гранлунд, Дамба), 4:2 – 58 Парізе (Сутер, Сперджен)

Баффало – Монреаль– 3:2 (1:0, 0:1, 1:1)

Шайби: 1:0 – 12 Миттлстадт (Маккейб, Ширина), 1:1 – 38 Галлахер (Татар, Дано), 1:2 – 48 Шоу (Дано, Шлемко), 2:2 – 57 Скіннер (Богосян, Райнхарт), 3:2 – 63 Скіннер (Далін, Айкел)

Анахайм – Едмонтон– 2:1 (0:0, 0:0, 1:1)

Шайби: 0:1 – 48 Нюджент-Хопкінс (Чейссон, Макдэвид), 1:1 – 59 Річі (Ракелль, Петтерссон), 2:1 – 60 Ракелль (Гецлаф, Монтур)

Нью-Джерсі – Айлендерс– 3:4 (0:1, 1:1, 2:1)

Шайби: 0:1 – 7 Еберле (Бовилье), 1:1 – 31 Хол (), 1:2 – 34 (Мейфілд, Філппула), 2:2 – 42 Бойл (Ватанен, Колман), 2:3 – 52 Ледді (Філппула), 3:3 – 59 Юханссон (Бутчер, Хол), 3:4 – 63 Барзэл (Нелсон)

Вашингтон – Детройт– 3:1 (0:1, 1:0, 2:0)

Шайби: 0:1 – 8 Атанасиу (ДеКайзер, Ванек), 1:1 – 32 Вілсон (Овечкін, Бэкстрем), 2:1 – 46 Кемпни (Бураковски, Бойд), 3:1 – 48 Овечкін (Уілсон, Дауд)

Вегас – Калгарі– 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)

Шайби: 1:0 – 36 (Пачиоретті, Ікін), 2:0 – 42 Міллер (Так, Сміт)

Коламбус – Торонто– 4:2 (2:1, 1:1, 1:0)

Шайби: 1:0 – 3 Андерсон (Фоліньо, Дженнер), 2:0 – 9 Андерсон (Харрінгтон, Седлак), 2:1 – 16 Хэйнси (Ліндхольм, Ожиганов), 2:2 – 22 Капанен (Кадрі), 3:2 – 36 Еткінсон (Веннберг), 4:2 – 43 Хянникяйнен (Мюррей, Панарін)

Тампа-Бей – Чикаго– 4:2 (4:1, 0:1, 0:0)

Шайби: 1:0 – 1 Джонсон (Чернак, Кучеров), 2:0 – 7 Джонсон (Кучеров, Пойнт), 3:0 – 10 Пойнт (Чернак, Кучеров), 3:1 – 11 Анісімов (Шмалц, Дебринкат), 4:1 – 14 Келлахан (Макдона), 4:2 – 38 Тэйвс (Кіт)

Бостон – Піттсбург– 2:1 (0:0, 1:1, 0:0)

Шайби: 0:1 – 26 Малкін (Кессел, Летанг), 1:1 – 33 Дебраск (Міллер, Крейчі), 2:1 – 61 Нордстрем (Пастрняк, Крюг)

Кароліна – Флорида– 4:1 (1:0, 0:0, 3:1)

Шайби: 1:0 – 19 Мартинук (Свєчніков, Валльмарк), 2:0 – 47 Мартинук (Свєчніков, Валльмарк), 3:0 – 48 Терявяйнен (Агв), 3:1 – 54 Брауера (Метісон), 4:1 – 58 Мартинук (Валльмарк)

Аризона – Колорадо– 1:5 (0:3, 0:0, 1:2)

Шайби: 0:1 – 7 Комфер (Ньєто), 0:2 – 8 Комфер (), 0:3 – 9 Рантанен (Ландескуг), 0:4 – 46 Беррі (Коул, Маккіннон), 1:4 – 53 Строум (Голігоскі, Перлини), 1:5 – 55 Ландескуг (Маккіннон, Рантанен)

Даллас – Оттава– 6:4 (1:1, 2:1, 3:2)

Шайби: 0:1 – 3 Дзингел (Шабо, Райан), 1:1 – 10 Бенн (Радулов, Сегін), 1:2 – 30 Ткачак (Райан, Шабо), 2:2 – 32 Хейсканен (Янмарк-Нюлен, Радулов), 3:2 – 38 Федун (Хінтц, Шор), 4:2 – 44 Хейсканен (Шор, Янмарк-Нюлен), 5:2 – 46 Комо (Дікінсон, Линделль), 5:3 – 50 Лажойе (Дюшен), 5:4 – 53 Сміт (Дюшен, Райан), 6:4 – 57 Бэйрьютер ()

Сан-Хосе – Ванкувер– 4:0 (2:0, 0:0, 2:0)

Шайби: 1:0 – 10 Кутюр (Лабанк, Карлссон), 2:0 – 19 Майєр (Бернс, Торнтон), 3:0 – 43 Карлссон (Лабанк, Торнтон), 4:0 – 49 Карлссон (Діллон, Карлссон)