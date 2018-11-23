Шатаут Петрова приніс «Дніпру» перемогу над «Білим Барсом» в матчі УХЛ

Херсонці відправили 3 сухих шайби у чужі ворота.

У Херсоні відбувся матч 19-го туру чемпіонату Української хокейної ліги - ПариМатч між «Дніпром» і «Білим Барсом».

Команди провели другий поєдинок за два дні – раніше впевнену перемогу здобув «Дніпро» (5:1), повідомляє офіційний сайт ліги.

На 11-й хвилині рахунок у матчі відкрив юний захисник «Дніпра» Денис Матусевич, потужним кидком від синьої лінії закинув дебютну шайбу у УХЛ. «Білий Барс» створював можливості біля чужих воріт, активно йшов вперед, але стіною стояв голкіпер херсонців Олег Петров.

Мінімальна перевага «Дніпра» зберігалося аж до початку третього періоду, коли більш впевнену заявку на перемогу херсонської команди зробив Олексій Янішевський. Форвард «Дніпра» на протитоку відправив шайбу повз воротаря "барсів", збільшивши рахунок. Буквально в наступній же атаці «Дніпру» вдалося довести перевагу до цілком комфортного – капітан команди Микола Коляда встановив підсумковий рахунок на табло 3:0.

Таким чином, «Дніпро» зберіг 4-очкове відставання від 1-го місця у турнірній таблиці за підсумками 19 матчів. У свою чергу «Білий Барс» випереджає МХК «Динамо» на 6 очок, маючи на 2 проведених гри більше.

Наступний матч Української хокейної ліги - Париматч відбудеться завтра, 24 листопада, у Харкові, де МХК «Динамо» приймає «Кременчуг». Початок зустрічі о 13:50.

«Дніпро» - «Білий Барс» 3:0 (1:0; 0:0; 2:0)

Шайби: 1:0 Матусевич (Янішевський, Афанасьєв), 10:52. 2:0 Янішевський (Бондаренко, Декало - більш.), 42:26. 3:0Коляда (Бондаренко, Янішевський), 47:07.