Дніпро впевнено обіграв Білий Барс в чемпіонаті УХЛ

Херсонці вирішили долю зустрічі вже в першому періоді.

22 листопада в Херсоні матчем між «Дніпром» і «Білим Барсом» завершився 18-й тур чемпіонату України з хокею – чемпіонату Української хокейної ліги.

Долю зустрічі «Дніпро» вирішив ще у першому періоді, закинувши у ворота «Білого Барса» відразу чотири шайби – відзначилися Кирило Бондаренко, Валентин Сірченко, Іван Золотухін і Микола Коляда.

Лише на екваторі поєдинку Юрій Качан відіграв для "Барса" одну шайбу. Цей гол так і залишився єдиним для команди Костянтина Буценка в цьому матчі, повідомляє прес-служба УХЛ.

Третя двадцятихвилинка пройшла під повним контролем херсонського клубу, в результаті Кирилу Бондаренку вдалося зробити дубль і встановити остаточний рахунок 5:1 у цій зустрічі.

Відзначимо, що чотири з п'яти шайб «Дніпра» закинули хокеїсти першої ланки, а форвард Кирило Бондаренко набрав 4 очки (2+2), ставши найрезультативнішим гравцем херсонців у цьому поєдинку.

«Дніпро» – «Білий Барс» 5:1 (4:0, 0:1, 1:0)

Шайби: 1:0 Бондаренко (Янішевський), 5:58; 2:0 Сірченко (Коваленко, Жвачкін), 14:25; 3:0 Золотухін (Бондаренко), 16:41; 4:0 Коляда (Янішевський, Бондаренко), 17:25; 4:1 Качан (Панов), 25:22; 5:1 Бондаренко (Коляда, Янішевський), 40:36.

Нагадаємо, що раніше у 18-му турі «Донбас» в Дружківці розгромив «Крижаних Вовків», а гравці ХК "Кременчук" у напруженій боротьбі здолали МХК «Динамо».