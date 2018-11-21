МХК «Динамо» у впертій боротьбі поступився «Кременчуку» в матчі УХЛ

Дублем у складі кременчужан відзначився Іван Савченко.

21 листопада матчем між «Кременчуком» і МХК «Динамо» продовжився 18-й тур чемпіонату Української хокейної ліги – Парі-Матч.

Раніше «Донбас» в Дружківці розгромив «Крижаних Вовків», повідомляє офіційний сайт ліги.

Господарі майданчика видали дуже потужний старт поєдинку, двічі вразивши ворота харківської команди відзначилися Микита Муртищев та Іван Савченко. І хоч команди провели перший період фактично нарівні, але харківському клубу так і не вдалося прошити Микиту Гордюшина.

Тільки на початку другої двадцятихвилинки Дмитро Колядинский, після виходу один на один, відквитав одну шайбу, скоротивши відставання своєї команди до мінімуму і залишивши другий період за "динамівцями".

Такий хід поєдинку явно не влаштував лідера чемпіонату і в заключній третині матчу кременчужани зуміли закинути ще три шайби, на що “біло-сині" відповіли одним результативним кидком від капітана Руслана Ромащенко.

Нагадаємо, що в наступному турі МХК «Динамо» знову зіграє з «Кременчуком». Гра пройде 24 листопада в 13:50 у Харкові.

«Кременчук» – МХК «Динамо» 5:2 (2:0, 0:1, 3:1)

Шайби: 1:0 Муртищев (Кисельов, Фурса), 13:12, 2:0 Савченко (Гриценко, Ворона – більш.), 18:31, 2:1 Колядинский (Худяков), 23:33, 3:1 Тютченко (Севрюгин), 43:14, 4:1 Савченко (Ворона, Гриценко), 46:31, 5:1 Грицько (Тютченко, Красильников – більш.), 56:16, 5:2 Ромащенко (Худяков), 58:42.