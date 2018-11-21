У Києві презентовано новий логотип чемпіонату Української хокейної ліги

Змагання отримало офіційну назву «Українська хокейна ліга – Парі-Матч».

21 листопада Українська хокейна ліга перетнула позначку в 300 проведених матчів в регулярних чемпіонатах УХЛ.

Генеральний директор УХЛ Сергій Варламов та виконавчий директор ліги Олексій Брага розповіли про досягнення Ліги, плани і цілі УХЛ, а також представили новий логотип чемпіонату, повідомляє офіційний сайт Ліги.

– Перший чемпіонат під егідою УХЛ був проведений в сезоні 2016-2017 років. Нинішній чемпіонат є вже третім за рахунком. У ньому беруть участь шість клубів – це та планка якої ми дотримуємося ось вже протягом трьох сезонів. Це «Донбас» (Донецьк), ХК «Кременчуг» (Кременчук), «Білий Барс» (Біла Церква), МХК «Динамо» (Харків), «Крижані Вовки» (Київ), а також новостворений хокейний клуб «Дніпро» (Херсон).

До речі, «Дніпро» – це перший хокейний клуб в країні, який був створений місцевими органами влади в якості комунального підприємства. В структуру клуба входять не тільки команда майстрів, але і льодова арена «Фаворит», молодіжна команда, а також ДЮСШ. Ми сподіваємося, що приклад херсонського клубу стане каталізатором по реалізації подібних проектів в інших містах, де не перший рік ведуться розмови про створення комунальних клубів», – заявив генеральний директор ліги Сергій Варламов.

Чемпіонами двох попередніх сезонів стали хокеїсти донецького «Донбасу». У нинішньому сезоні на даний момент лідирує ХК «Кременчуг» (47 очок після 18 матчів), у херсонського «Дніпра» 40 очок після 17 ігор. 35 очок після 18 ігор у «Донбасу». Далі в таблиці розташовуються «Білий Барс», «Динамо» і «Крижані Вовки».

Команди в регулярному чемпіонаті проведуть по 40 матчів. Дві найсильніші команди безпосередньо потраплять у півфінали, а команди, що зайняли місця з 3 по 6 розіграють між собою ще дві путівки до півфіналу. Півфінали і фінальна серія триватиме до чотирьох перемог однієї з команд.

Також на заході було презентовано офіційний логотип чемпіонату в сезоні 2018-2019 років.

Українська хокейна ліга велику увагу приділяє спілкуванню з уболівальниками через соціальні мережі. Така відкритість знаходить відгуки з боку шанувальників хокею. На сьогоднішній день сторінка УХЛ у Фейсбуці займає 7-е місце серед всіх хокейних ліг світу за кількістю передплатників. Попереду української ліги тільки НХЛ, КХЛ, ліги Німеччини, Фінляндії, Швеції та Швейцарії – провідні хокейні країни світу.