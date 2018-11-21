Едмонтон виграв перший матч під керівництвом нового тренера в НХЛ

Команда перемогла Сан-Хосе в овертаймі з рахунком 4:3.

У ніч на середу в Національній хокейній лізі в єдиному матчі дня Кен Хічкок з гостьової перемоги над "Сан-Хосе" (4:3) дебютував в ролі головного тренера "Едмонтона".

Перемогу "Ойлерс" принесла натхненна гра Коннор Макдевіда, набрав три очки і забив 100-й гол у кар'єрі, повідомляє офіційний сайт ліги.

Нападник "Шаркс" Джо Торнтон зробив 1033-ю передачу в НХЛ і зрівнявся на сьомому місці в історії ліги з Маріо Лем'є.

План Кена Хічкока в першому матчі на чолі "Едмонтон Ойлерс" був простий і ясний: як можна частіше випускати на майданчик лідера клубу Коннора Макдэвида. У першій грі проти "Сан-Хосе Шаркс", яка завершилася в овертаймі з рахунком 4:3 на користь "Ойлерс", це спрацювало. Макдэвид провів на льоду майже 24 хвилини, забив гол, який став для нього 100-м в кар'єрі, і віддав дві передачі, в тому числі на переможну шайбу Леона Драйзайтля, і став вирішальним чинником, завдяки якому 66-річний Хічкок здобув 824-ту перемогу в кар'єрі.

"Був дивний день, я ніколи раніше через таке не проходив, але добре, що все закінчилося перемогою", - сказав Макдэвид.

Колишній тренер Тодд Маклеллан теж часто виїжджав на грі Макдэвида. Але чи варто робити якісь висновки по першій грі, тому що сьогоднішній "Едмонтон" по суті мало чим відрізнявся від вчорашнього і діяв в чому на емоціях.

"Мені знадобилося чотири зміни, щоб звикнути, після чого я просто почав тренувати, - сказав задоволений Хічкок. - Я сьогодні дуже старався, і в другому і третьому періодах відчував себе вже більш комфортно".

НХЛ. Регулярний чемпіонат.

20 листопада.

Сан-Хосе – Едмонтон – 3:4 ОТ (2:1, 1:1, 0:1)

Шайби: 1:0 – 1 Донський (Бернс, Павелскі), 1:1 – 8 Макдэвид (Ларссон, Драйзайтль), 2:1 – 10 Серенсен (Лабанк, Торнтон), 2:2 – 21 Нюджент-Хопкінс (Бродзяк), 3:2 – 39 Кутюр (Гертл), 3:3 – 43 Каджула (Драйзайтль, Макдэвид), 3:4 – 60 Драйзайтль (Макдэвид)