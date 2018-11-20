«Донбас» розтрощив «Крижаних Вовків» в черговому матчі УХЛ

Три шайби донеччани закинули в меншості, в матчі, який завершився з рахунком 11:2

У Дружківці відбувся перший матч 18-го туру чемпіонату Української хокейної ліги між «Донбасом» і «Крижаними Вовками».

Незважаючи на те, що київська команда виставила на матч лише 12 польових гравців, навряд чи хтось очікував, що зустріч стане легкою прогулянкою для донеччан, повідомляє офіційний сайт турніру.

Проте вже на 2-й хвилині зустрічі рахунок відкрив форвард «Донбасу» Сергій Кузьмик. Слідом за ним по разу відзначилися Севастян Карпенко та Віталій Лялька, а рахунок на табло за підсумками першої двадцятихвилинки встановив все той же Сергій Кузьмик – 4:0.

На другий період «Крижані Вовки» вийшли куди більш налаштованими: Микита Шабанов скоротив розрив в рахунку, але через пару хвилин Микита Новіков відновив паритет.

Третій період розпочався з шайби Микити Новікова, після чого ще один гол киянам "відвантажив" Віталій Кирющенков. Після цієї шайби "вовки" розгубили весь свій запал, і ще двічі пропустили, граючи в більшості.

Після успішної контратаки у виконанні Івана Федосова, «Донбас» зміг відзначитися у воротах Віталія Власенка ще двічі. Спочатку свій другий гол у матчі забив Олександр Костиков, а крапку в матчі поставив Денис Мостовий, закинув третю шайбу своєї команди в матчі в меншості.

Впевнена перемога «Донбасу» 11:2, і наступного разу команди зустрінуться знову один проти одного – однак на цей раз вже в Києві, 25 листопада.

Наступний матч регулярного чемпіонату відбудеться завтра, 21 листопада. В 18:30 «Кременчуг» приймає МХК «Динамо».

«Донбас» - «Крижані Вовки» 11:2 (4:0; 1:1; 6:1)

Шайби: 1:0 Кузьмик (Коренчук, Кирющенков), 01:25. 2:0 Карпенко (Денискін, Горище), 05:07. 3:0 Лялька (Гончаров - більш.), 12:32. 4:0 Кузьмик (Коренчук, Кирющенков), 17:19. 4:1 Шабанов (Н. Двірник), 30:12. 5:1 Новіков (Костиков, Захаров), 32:31. 6:1 Новіков (Свищев), 43:28. 7:1 Кирющенков (Коренчук, Кузьмик), 45:18. 8:1 Денискін (Горище - менше і менше.), 46:21. 9:1 Костіков - менше і менше., 48:58. 9:2 Федосов (Н. Двірник, Шапіро), 53:49. 10:2 Костіков (Лялька, Гончаров - більш.), 56:20. 11:2 Мостовий (Горище - менше і менше.), 58:36.