"Нешвілл" обіграв "Тампу" у матчі лідерів НХЛ

Матч закінчився з рахунком 3:2.

У ніч на вівторок в Національній хокейній лізі відбувся матч лідерів, в якому Нешвілл Предаторз обіграли Тампу Бей Лайтнінг.

Гра завершилася з рахунком 3:2, повідомляє офіційний сайт ліги.

Пекка Рінне зробив 29 сейвів і продовжив особисту серію без поразок в основний час проти "Дніпра" (9-0-1). У третьому періоді за рахунку 3:2 він не дав Микиті Кучерову оформити дубль і вирівняти становище, чим допоміг "Предаторз" (15-5-1) виграти битву лідерів конференцій (після поразки "Тампа" поступилася перше місце Східної конференції "Торонто").

Перемогу "Нэшвиллу" також приніс Райан Джохансен, який забив гол і зробив передачу, і захисник Маттіас Екхольм, який не лише відзначився двома передачами, але і на останніх секунд виніс шайбу з стрічки воріт.

У складі "Лайтнінг" (14-6-1) дві передачі зробив Брейден Пойнт, а Кучеров відзначився вперше за шість ігор. Голкіпер "Дніпра" Луї Доминг відбив 31 кидок з 34.

НХЛ. Регулярний чемпіонат.

19 листопада.

Торонто – Коламбус– 4:2 (0:2, 2:0, 2:0)

Шайби: 0:1 – 14 Еткінсон (Дюбуа), 0:2 – 19 Дюбуа (Панарін, Еткінсон), 1:2 – 33 Енніс (Хэйнси, Ґотьє), 2:2 – 37 Таварес (Капанен, Марнер), 3:2 – 55 Хайман (Таварес, Райллі), 4:2 – 58 Хайман (Хэйнси, Марнер).

Рейнджерс – Даллас– 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)

Шайби: 0:1 – 22 Сегін (Спецца, Линделль), 1:1 – 29 Весі (Хауден, Стаал), 2:1 – 44 Хитил (Сміт).

Піттсбург – Баффало– 4:5 (2:1, 2:2, 0:1)

Шайби: 1:0 – 8 Брассар (Хернквист), 1:1 – 11 Томпсон (Ристолайнен, Райнхарт), 2:1 – 16 Кессел (Малкін, Пірсон), 3:1 – 21 Генцел (Хернквист), 4:1 – 25 Пірсон (Малкін, Джонсон), 4:2 – 30 Богосян (Айкел, Скіннер), 4:3 – 38 Нелсон (Ширина, Окпосо), 4:4 – 51 Миттлстадт (Богосян, Окпосо), 4:5 – 60 Айкел (Ристолайнен).

Монреаль – Вашингтон– 4:5 (1:2, 3:1, 0:1)

Шайби: 1:0 – 9 Райллі (Пеку), 1:1 – 13 Конноллі (Орлов, Карлсон), 1:2 – 14 Овечкін (Орлов, Вілсон), 2:2 – 20 Галлахер (Петрі, Дано), 3:2 – 21 Агостіно (Котканиеми, Лехконен), 4:2 – 21 Петрі (Будинок, Котканиеми), 4:3 – 33 Бэкстрем (Боуї, Юос), 4:4 – 41 Овечкін (Уілсон, Карлсон), 4:5 – 63 Еллер (Кемпни, Врана).

Оттава – Флорида– 5:7 (1:4, 2:2, 2:1)

Шайби: 1:0 – 1 Дюшен (Шабо, Ярош), 1:1 – 4 Брауера (Ламмикко), 1:2 – 6 Барков (Йэндл, Трочек), 1:3 – 11 Макканн (Хант), 1:4 – 19 Дадонов (Экблад, Барков), 2:4 – 21 Дюшен (Батерсон), 3:4 – 24 Батерсон (Лажойе, Дюшен), 3:5 – 28 Хейлі (Экблад, Ламмикко), 3:6 – 36 Ватрано (Ламмикко), 4:6 – 46 Сміт (Боровецки, Райан), 5:6 – 49 Ткачак (Тірні, Стоун), 5:7 – 58 Хоффман (Юбердо, Ламмикко).

Сент-Луїс – Лос-Анджелес– 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)

Шайби: 0:1 – 28 Лафф (Хагелін, Кемпе), 0:2 – 59 Копітар (Дауті, Браун).

Нешвілл – Тампа-Бей– 3:2 (1:1, 2:0, 0:1)

Шайби: 0:1 – 5 Хедман (Пойнт, Чернак), 1:1 – 15 Терріс (Екхольм, Йернкрук), 2:1 – 26 Форсберг (Джохансен, Екхольм), 3:1 – 30 Джохансен (Йосі, Сміт), 3:2 – 43 Кучеров (Макдона, Пойнт).

Калгарі – Вегас– 7:2 (5:0, 2:0, 0:2)

Шайби: 1:0 – 2 Ткачак (Джиордано, Годро), 2:0 – 6 Годро (Ліндхольм, Монахан), 3:0 – 10 Монахан (Годро), 4:0 – 13 Броді (Джиордано, Ткачак), 5:0 – 16 Монахан (Годро, Ткачак), 6:0 – 20 Ткачак (Баклунд), 7:0 – 24 Беннетт (Хэнифин, Райан), 7:1 – 40 Холден (Карлссон, Рівс), 7:2 – 45 Пачиоретті (Маршессо, Сміт).