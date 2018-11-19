Кращий бомбардир НХЛ Рантанен приніс Колорадо 1000-у перемогу в лізі

Гравець приніс "Колорадо" перемогу над "Анахаймом" і зміцнив свої позиції в суперечці бомбардирів.

У ніч на понеділок у Національній хокейній лізі відбулися ряд матчів, в одному з яких кращий бомбардир ліги Мікко Рантанен забив гол за 1,3 секунди до кінця овертайму і приніс перемогу Колорадо над Анахаймом.

Матч завершився в овертаймі з рахунком 4:3, повідомляє офіційний сайт ліги.

"Колорадо" (10-6-4) програвав з рахунком 1:3 на п'ятій хвилині другого періоду, але потім включився у справу. Нэйтан Маккіннон і Габріель Ландеског зрівняли рахунок, а за 1,3 секунди до кінця овертайму перемогу "Евеланш" приніс кращий бомбардир чемпіонату Мікко Рантанен.

Після 20 матчів на рахунку 22-річного фіна 32 (8+24) бала, а у який йде другим Маккіннона - 29 (13+16). Рантанен реалізував більшість, яке з'явилося у гостей за 15 секунд до кінця овертайму за порушення Понтуса Оберга.

"Ми знали, що у нас ще багато сил, і що в третьому періоді ми їх переиграем. Що ми і зробили", - сказав Рантанен, який набирає 1,60 очка за гру. Якщо він продовжить в тому ж дусі, йому підкориться кордон на 131 очко. В останній раз таке вдавалося Яромиру Ягру у складі "Піттсбурга" в сезоні 1995-96 (149 очок).

"Колорадо" здобув третю перемогу в чотирьох матчах (3-0-1), а у воротах зіграв Філіп Грубауэр, зробив 30 сейвів.

"Анахайм" (8-9-5) зазнав третьої поразки поспіль. У складі "Дакс" 3 (1+2) очки набрав Брендон Монтур, а Райан Гецлаф записав на свій рахунок 2 (1+1) бали. У воротах замість простудившегося Джона Гібсона зіграв Райан Міллер, який зробив 38 сейвів.

Для "Колорадо" перемога стала 1000-й у лізі з тих пір, як в 1995 році команда переїхала в Денвер з Квебеку.

НХЛ. Регулярний чемпіонат.

18 листопада.

Айлендерс – Даллас – 2:6 (1:0, 0:4, 1:2)

Шайбы: 1:0 – 3 Бовилье (Пулок, Комаров), 1:1 – 22 Линделль (Сегин, Бенн), 1:2 – 24 Хинтц (Спецца), 1:3 – 27 Линделль (Дикинсон, Хонка), 1:4 – 34 Сегин (Бенн, Радулов), 2:4 – 40 Мэйфилд (Барзэл), 2:5 – 47 Радулов (Спецца, Бэйрьютер), 2:6 – 49 Радулов (Сегин, Бенн)

Кароліна – Нью-Джерси – 2:1 (2:1, 0:0, 0:0)

Шайбы: 1:0 – 1 Ферланд (Хэмилтон, Терявяйнен), 2:0 – 1 Уильямс (Макгинн, Дж.Стаал), 2:1 – 6 Заха (Братт)

Чикаго – Міннесота – 3:1 (2:0, 0:1, 1:0)

Шайбы: 1:0 – 8 Тэйвс (Йокихарью, Кэйн), 2:0 – 17 Саад (Форслинг, Фортен), 2:1 – 27 Паризе (Дамба, Койву), 3:1 – 59 Кагун (Кэйн, Тэйвс)

Анахайм – Колорадо – 3:4 (1:0, 2:2, 0:1)

Шайбы: 1:0 – 4 Монтур (Ричи, Оберг), 1:1 – 22 Андригетто (Каменев, Немет), 2:1 – 23 Гецлаф (Монтур, Хенрик), 3:1 – 24 Каше (Гецлаф, Монтур), 3:2 – 38 Маккиннон (Рантанен, Бэрри), 3:3 – 51 Ландескуг (Рантанен, Маккиннон), 3:4 – 64 Рантанен (Ландескуг, Маккиннон)

Едмонтон – Вегас – 3:6 (2:1, 0:3, 1:2)

Шайбы: 1:0 – 1 Макдэвид (Каджула, Беннинг), 1:1 – 12 Карлссон (Смит, Теодор), 2:1 – 16 Чейссон (Нюджент-Хопкинс, Драйзайтль), 2:2 – 22 Икин, 2:3 – 23 Пачиоретти (Теодор, Так), 2:4 – 24 Маршессо (Смит, Миллер), 2:5 – 40 Маршессо (Карлссон, Миллер), 3:5 – 43 Драйзайтль (Каджула), 3:6 – 43 Смит (Миллер, Маршессо)