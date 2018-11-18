«Донбас» в овертаймі здолав «Білий Барс» у матчі УХЛ

Поступаючись 0:3 по ходу зустрічі, донеччани змогли вирвати перемогу у білоцерківців - 4:3.

У Дружківці поєдинком між «Донбасом» і «Білим Барсом» завершився 17-й тур чемпіонату Української хокейної ліги.

Раніше "городяни" розгромили «Крижаних Вовків», а харківський клуб у напруженій боротьбі поступився «Дніпру», повідомляє офіційний сайт турніру.

Поєдинок «Білий Барс» почав з готовністю давати впевнений бій чинному чемпіону України, що і відобразилося на табло – під завісу періоду Денис Бородай з хорошої передачі від Павла Тарана прошив Богдана Дяченко і відкрив рахунок у матчі.

До екватора поєдинку, завдяки точним кидкам Сергія Логачова та Михайла - Максима Ядловського, «Донбас» "горіла" 0:3 і "барси", можна сказати, заволоділи комфортним ігровою перевагою. У свою чергу, донеччани змогли відігратися лише під кінець другого періоду – зусиллями Віктора Захарова рахунок на табло став 1:3.

Саме ця шайба капітана донеччан дала старт камбэку «Донбасу» і за 30 хвилин матчу господарі майданчика змогли зрівняти рахунок на табло, а потім в овертаймі дотиснути суперника і вирвати перемогу у білоцерківців. Зазначимо, що вирішальну шайбу донеччан закинув Сергій Кузьмик.

Свої наступні матчі команди зіграють вже 20 і 22 листопада. 20 листопада о 18:00 «Донбас» прийме «Крижаних Вовків», а 22 листопада в 19:00 «Білий Барс» зіграє з херсонським «Дніпром».

«Донбас» – «Білий Барс» 4:3 ОТ (0:1, 1:2, 2:0, 1:0)

Шайби: 0:1 Бородай (Таран, Тимченко - більш.), 16:21; 0:2 Логач (Лісників, Качан), 21:02; 0:3 Ядловський (Логач, Лісників - більш.), 25:03; 1:3 Захаров (Ігнатенко), 33:14; 2:3 Ігнатенко (Коренчук, Захаров - більш.), 41:45; 3:3 Лялька (більш.), 53:24; Кузьмик (Кирющенков), 63:03.