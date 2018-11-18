Тампа виграла в матчі НХЛ після втраченої переваги в чотири голи

Гра завершилася в овертаймі з рахунком 6:5.

У ніч на неділю в Національній хокейній лізі Тампа Бей Лайтнінг переграла Філадельфію Флайєрс в центральному матчі ігрового дня.

Гра завершилася в овертаймі з рахунком 6:5, повідомляє офіційний сайт ліги.

Команди провели історичний матч. Хоча, коли на 10-й хвилині третього періоду Брейден Пойнт оформив дубль, забивши свій 14-й гол у сезоні, і зробив рахунок 5:1 на користь "Лайтнінг", на це мало що вказувало. Однак потім "Флайєрс" забили чотири рази поспіль і стали першою в історії командою НХЛ, в останні 10 хвилин третього періоду, яка відіграла відставання у чотири шайби. "Лайтнінг", у свою чергу, стали першою командою, хто здобув перемогу, втративши таку перевагу. На другій хвилині овертайму перемогу "Тампі" (14-5-1) приніс гол Ентоні Сіреллі.

"Напевно, ми не заслужили ці два очки, але все ж наприкінці ми знайшли шлях до перемоги", - сказав захисник "Лайтнінг" Райан Макдона.

У складі "Тампи" 3 (1+2) очки набрав Адам Ерне, а воротар Луї Домінг відбив 40 кидків.

"Філадельфія" (9-10-2) зазнала третьої поразки поспіль, причому всі вдома. Першим голом після повернення у "Філадельфію" відзначився Джеймс ван Рімсдайк, а Тревіс Конекні оформив дубль. Воротар Келвін Пікард, який зайняв місце вибулого на кілька тижнів Брайана Елліотта, зробив 20 сейвів.

НХЛ Регулярний чемпіонат.

17 листопада.

Нью-Джерсі – Детройт– 2:3 (1:0, 1:1, 0:1, 0:1)

Шайби: 1:0 – 11 Заха (Братт), 2:0 – 35 Колман (Грін, Сиверсон), 2:1 – 38 Гленденинг (Бертуцци, Чоловски), 2:2 – 53 Расмуссен (Бертуцци, Грін), 2:3 – 64 Ларкін (Манта).

Воротарі: Кинкейд 27/30 – Дж.Берньє 38/40.

Філадельфія – Тампа-Бей– 5:6 (0:0, 1:3, 4:2, 0:1)

Шайби: 0:1 – 26 Ерні (Доминге, Гурде), 0:2 – 32 Пакетт (Коберн, Ерні), 1:2 – 34 ван Римсдайк (Жиру, Гостисбеер), 1:3 – 37 Пойнт (Ерні, Келлахан), 1:4 – 48 Джонсон (Кучеров), 1:5 – 49 Пойнт (Кучеров, Стэмкос), 2:5 – 50 Конекны (ван Римсдайк, Гостисбеер), 3:5 – 51 Кутюр'є, 4:5 – 55 Конекны (Кутюр'є, Жиру), 5:5 – 56 Сіммондс (ван Римсдайк, Хегг), 5:6 – 61 Чирелли (Хедман, Киллорн).

Воротарі: Пікар 20/26 – Доминге 40/45.

Міннесота – Баффало– 2:3 (2:1, 0:0, 0:2)

Шайби: 1:0 – 4 Парізе, 2:0 – 7 Дамба (Койву, Нідеррайтер), 2:1 – 14 Маккейб (Окпосо, Далін), 2:2 – 52 Далін (Поминвилл, Айкел), 2:3 – 58 Поминвилл (Маккейб, Айкел).

Воротарі: Дубник 26/29 – Улльмарк 37/39.

Ванкувер – Монреаль– 2:3 (0:0, 1:1, 1:2)

Шайби: 0:1 – 28 Татар (Петрі), 1:1 – 36 дель Зотто (Мотта, Руссель), 2:1 – 50 Петтерссон (Хаттон, Голдобін), 2:2 – 51 Шоу (Будинок, Друэн), 2:3 – 57 Друэн (Галлахер, Дано).

Воротарі: Маркстрем 28/31 – Прайс 36/38.

Оттава – Піттсбург– 6:4 (3:1, 2:0, 1:3)

Шайби: 0:1 – 11 Летанг (Малкін, Кессел), 1:1 – 14 Ткачак (Уайт), 2:1 – 17 Стоун (Дзингел, Шабо), 3:1 – 18 Дюшен (Батерсон, Бедкер), 4:1 – 36 Стоун, 5:1 – 37 Сісі (Дзингел, Дюшен), 5:2 – 42 Астон-Різ, 5:3 – 45 Каллен (Джонсон, Раст), 6:3 – 49 Дюшен (Бедкер, Батерсон), 6:4 – 56 Хернквист (Малкін, Кессел).

Воротарі: Андерсон 31/35 – ДеСмит 12/15, Мюррей 7/10.

Рейнджерс – Флорида– 4:2 (2:2, 1:0, 1:0)

Шайби: 1:0 – 3 Хитил (Крайдер, Хейс), 1:1 – 4 Хоффман (Барков, Дадонов), 1:2 – 10 Экблад (Хоффман, Метісон), 2:2 – 11 Сміт (Крайдер, Андерссон), 3:2 – 22 Намісників (Зибанежад), 4:2 – 47 Крайдер (Лундквіст, Пионк).

Воротарі: Лундквіст 39/41 – Луонго 20/24.

Кароліна – Коламбус– 1:4 (0:1, 1:3, 0:0)

Шайби: 0:1 – 11 Еткінсон (Панарін, Дюбуа), 0:2 – 21 Еткінсон (Панарін), 1:2 – 26 Агв (ван Римсдайк), 1:3 – 27 Веренски (Панарін, Еткінсон), 1:4 – 31 Еткінсон (Дюбуа, Веннберг).

Воротарі: Дарлінг 20/24 – Бобровський 30/31.

Аризона – Бостон– 1:2 (0:2, 1:0, 0:0)

Шайби: 0:1 – 1 Форсбакка-Карлссон (Эккиари), 0:2 – 2 Дебраск (Маршанд), 1:2 – 29 Річардсон (Хиностроза).

Воротарі: Кюмпер 21/23 – Галак 32/33.

Нешвілл – Лос-Анджелес– 5:3 (0:0, 2:3, 3:0)

Шайби: 1:0 – 23 Терріс (Йосі, Елліс), 1:1 – 25 Томпсон (Кемпе, Тоффолі), 1:2 – 26 Копітар (Браун), 2:2 – 28 Йернкрук (Елліс), 2:3 – 30 Иафалло (Маззин, Копітар), 3:3 – 45 Йернкрук (Сиссонс, Йосі), 4:3 – 51 Йернкрук, 5:3 – 59 Боніно (Сиссонс, Уотсон).

Воротарі: Рінне 25/28 – Петерсен 38/42.

Калгарі – Едмонтон– 4:2 (0:1, 1:1, 3:0)

Шайби: 0:1 – 2 Чейссон (Ларссон), 0:2 – 23 Макдэвид (Драйзайтль), 1:2 – 36 Райан (Хэнифин, Беннетт), 2:2 – 42 Монахан (Годро, Хэмоник), 3:2 – 49 Ліндхольм (Монахан, Хэнифин), 4:2 – 59 Ліндхольм (Хэмоник).

Воротарі: Риттих 24/26 – Коскінен 33/36.

Сан-Хосе – Сент-Луїс– 4:0 (0:0, 3:0, 1:0)

Шайби: 1:0 – 23 Карлссон (Кейн, Кутюр), 2:0 – 26 Павелскі (Кутюр, Майєр), 3:0 – 27 Кейн (Суомела, Карлссон), 4:0 – 51 Павелскі (Майєр, Кутюр).

Воротарі: Делл 30/30 – Джонсон 25/29.