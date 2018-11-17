Херсонський Дніпро обіграв у рідних стінах Динамо в чемпіонаті УХЛ

Результат матчу вирішили дві шайби господарів у першому періоді.

У Херсоні відбувся черговий матч 17-го туру чемпіонату України з хокею в УХЛ, в якому «Дніпро» приймав харківське «Динамо». Господарі зустрічі здобули перемогу з рахунком 2:0, забивши обидві шайби ще в першому періоді.

Про це повідомляє прес-служба Української хокейної ліги.

Перший період команди провели майже нарівні, і тут варто відзначити досить впевнену гру хокеїстів харківського клубу, які дійсно показали, що готові "кусатися" в матчах проти лідерів чемпіонату.

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Однак на табло відобразилося зовсім інше – спочатку Іван Золотухін відкрив рахунок у поєдинку. а потім капітан «Дніпра» Микола Коляда на останній хвилині періоду відправив другу шайбу у ворота Тимура Мамедова.

У другому періоді перевагою явно володіла херсонська команда, яка не скупилася на небезпечні випади на ворота противника. Динамівці, в свою чергу, лише зрідка відповідали опонентам з Херсона.

За таким же сценарієм команди провели і заключний відрізок зустрічі – харків'яни всіма силами намагалися відіграти пропущені шайби, а херсонці впевнено стримували натиск супротивника. Рахунок так і не змінився. 2:0.

"Дніпро" набрав 40 очок і на 7 пунктів відстає від "Кременчука", який йде на першому місці.

«Дніпро» – МХК «Динамо» 2:0 (2:0, 0:0, 0:0)

Шайби: 1:0 Золотухін (Мацейко), 10:32; 2:0 Коляда (Жвачкін, Бондаренко), 19:02.