Кременчук розгромив Крижаних Вовків в УХЛ, закинувши 10 шайб в одному матчі

Команда з Кременчука продовжує лідирувати в Українській хокейній лізі.

У Кременчуці відбувся матч 17-го туру чемпіонату України з хокею в УХЛ, в якому «Кременчук» розгромив «Крижаних Вовків» з рахунком 10:0. Про це повідомляє офіційний сайт змагань.

Вже на 6-й хвилині "городяни" вийшли вперед, коли штрафний кидок після порушення Кирила Фроленка реалізував Богдан Поліщук. Відразу після цього настав час для бенефісу Миколи Кисельова – форвард тричі відзначився у воротах Микити Глотова протягом 5 хвилин.

В середині зустрічі місце у воротах «Крижаних Вовків» зайняв Віталій Власенко, і на деякий час гра заспокоїлася. Однак під завісу двадцятихвилинки рахунок збільшився до розгромного – по шайбі закинули Гліб Кривошапкін і Олексій Ворона.

Третій період також вийшов дуже результативним. Ненадовго "вовки" втратили концентрацію, і буквально кожен момент біля їхніх воріт приводив до голів: по черзі відзначилися Гліб Кривошапкін, Іван Ципнятов і Віктор Тютченко. Підсумок матчу - 10:0.

«Кременчук» - «Крижані Вовки» 10:0 (2:0; 4:0; 4:0)

Шайби: 1:0 Поліщук - штраф. кид., 05:55. 2:0 Кисельов (Фурса, Муртищев), 18:44. 3:0 Кисельов (Ворона), 22:15. 4:0 Кисельов (Фурса), 23:15. 5:0 Кривошапкін (Тютченко, Красильников), 38:05. 6:0 Ворона (Гриценко, Савченко), 38:59. 7:0 Толстушко (Красильников), 47:59. 8:0 Кривошапкін (Красильников), 51:06. 9:0 Ципнятов (Поліщук, Горлушко), 53:42. 10:0 Тютченко (Ворона, Толстушко), 54:48.