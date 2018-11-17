Торонто на характері обіграв Анахайм, Даллас мінімально здолав Бостон в НХЛ

П'ять матчів із шести не закінчилися в основний час, а в двох довелося пробивати серії булітів.

У п'яти матчах із шести в рамках НХЛ грався овертайм, а в двох пробивали серії булітів. Даллас – Бостон – 1:0 ОТ (0:0, 0:0, 0:0, 1:0) Шайба: 1:0 – 61 Дікінсон (Янмарк-Нюлен) Вінніпег – Баффало – 1:2 Б (0:0, 1:0, 0:1, 0:0, 0:1) Шайби: 1:0 – 27 Коннор (Літтл, Лайні), 1:1 – 40 Скіннер (Далін, Айкел) Чикаго – Лос-Анджелес – 1:2 Б (0:0, 0:1, 1:0, 0:0, 0:1) Шайби: 0:1 – 30 Тоффолі, 1:1 – 42 Саад (Форслінг, Тейвс) Колорадо – Вашингтон – 2:3 ОТ (1:0, 0:2, 1:0, 0:1) Шайби: 1:0 – 1 Седерберг (Беррі, Джост), 1:1 – 28 Сміт-Пеллі (Бойд, Стівенсон), 1:2 – 38 Овечкін (Уілсон, Бекстрем), 2:2 – 57 Вілсон (Коул, Калверт), 2:3 – 60 Бекстрем (Уілсон, Карлсон) Вегас – Сент-Луїс– 1:4 (1:1, 0:3, 0:0) Шайби: 0:1 – 6 О'Райллі (Шварц, Тарасенко), 1:1 – 6 Каррьє (Теодор, Бельмар), 1:2 – 27 О'Райллі (Тарасенко, Шварц), 1:3 – 36 Шенн (Бозак, Едмундсон), 1:4 – 37 Сундквист (Данн) Анахайм - Торонто - 1:2 ОТ (0:1, 1:0, 0:0, 0:1) Шайби: 0:1 Марло (Гардінер, Кадрі), 5:42, 1:1 Оберг (Рітчі, Хенрік), 38:35, 1:2 Райллі (Марнер), 63:17.

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