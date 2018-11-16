Айлендерс в результативному матчі обіграв Рейнджерс, Піттсбург поступився Тампі в НХЛ

"Монреаль" на виїзді здолав "Калгарі".

Напередодні відбулося дев'ять поєдинків регулярного чемпіонату Національної хокейної ліги. Про їхні результати повідомляє офіційний сайт змагань. «Арізона» – «Нешвілл» – 2:1 (1:0, 1:0, 0:1) Шайби: 1:0 Грабнер (Коннотон), 7:16, ГМ, 2:0 Димерс (Фішер, Екман–Ларссон), 24:09, 2:1 Боніно (Уотсон, Йосі), 52:09. Воротарі: Кюмпер – Рінне «Калгарі» – «Монреаль» – 2:3 (0:1, 2:0, 0:2) Шайби: 0:1 Татар (Галлахер, Дано), 8:00, 1:1 Ткачак (Джиордано, Ліндхольм), 23:43, ГБ, 2:1 Ткачак (Броді, Джиордано), 35:53, 2:2 Друен (Е. Шоу, Домі), 48:32, 2:3 Лехконен (Котканіємі, Юулсен), 52:14. Воротарі: Сміт – Прайс «Сан–Хосе» – «Торонто» – 3:5 (3:2, 0:2, 0:1) Шайби: 0:1 Таварес (Марнер, Райллі), 2:10, 1:1 Лабанк (Е. Карлссон, Райан), 5:28, 1:2 Капанен (Марло, Дермотт), 11:47, 2:2 Павелскі (Бернс, Е. Карлссон), 12:51, ГБ, 3:2 Власик (Павелскі, Майєр), 18:21, 3:3 Лейво (Енніс, Ґотьє), 22:30, 3:4 Капанен (Марнер), 32:06, ГБ, 3:5 Марнер (Андерсен), 53:54. Воротарі: Джонс – Андерсен «Піттсбург» – «Тампа–Бей» – 3:4 (2:1, 1:3, 0:0) Шайби: 1:0 Хернквист (Кессел, Летанг), 10:33, ГБ, 2:0 Кессел (Малкін, Хернквист), 13:49, ГБ, 2:1 Пойнт (Джонсон, Кучеров), 19:57, ГБ, 2:2 Пойнт (Стемкос, Кучеров), 20:41, ГБ, 2:3 Пойнт (Міллер, Кучеров), 21:28, ГБ, 3:3 Хернквист (Малкін), 24:29, 3:4 Гурд (Сергачов, Кіллорн), 27:56, ГБ. Воротарі: Мюррей – Домінге «Оттава» – «Детройт» – 2:1 (1:0, 1:1, 0:0) Шайби: 1:0 Сісі (Дюшен, Стоун), 19:21, 1:1 Расмуссен (Грін, Дейлі), 23:55, 2:1 Батерсон (Дюшен), 27:05, ГБ. Воротарі: Андерсон – Ховард «Міннесота» – «Ванкувер» – 6:2 (2:0, 3:1, 1:1) Шайби: 1:0 Койл (Бродін, Койву), 5:37, 2:0 Койву, 7:43, ГБ, 3:0 Нідеррайтер (Койву, Грінуей), 21:46, ГБ, 3:1 Хорват (Годетт), 26:26, ГБ, 4:1 Стаал (Гранлунд, Сутер), 27:02, 5:1 Дамба (Браун, Фер), 33:12, 6:1 Зукер (Стаал, Сутер), 45:27, 6:2 Гранлунд (Стечер, Арчибальд), 45:53. Воротарі: Дубник – Бахман «Коламбус» – «Флорида» – 7:3 (0:2, 3:1, 4:0) Шайби: 0:1 Бьюгстад (Матесон, Мальгін), 1:44, 0:2 Екблад (Хоффман, Матесон), 6:45, ГБ, 1:2 Аткінсон (Веннберг), 20:28, ГМ, 2:2 Дубінські (Веренскі, Веннберг), 23:46, 3:2 Дюбуа (Дюклер, Аткінсон), 26:16, 3:3 Яндл (Трочек, Юбердо), 33:12, ГБ, 4:3 Хяннікяйнен (Делпі, Савар), 44:01, 5:3 Дюклер (Дюбуа, Нутіваара), 48:59, 6:3 Андерсон (Дженнер, Фоліньо), 52:57, 7:3 Дженнер (п. в., Мюррей, Дубінські), 54:51. Воротарі: Корписало – Луонго «Філадельфія» – «Нью–Джерсі» – 0:3 (0:1, 0:0, 0:2) Шайби: 0:1 Андерсон (Сені, Коулман), 3:45, 0:2 Палмієрі (Коулман, Зейджак), 53:52, 0:3 Коулман (п. в., Палмієрі), 56:58. Воротарі: Елліотт (Пікара) – Кінкейд «Айлендерс» – «Рейнджерс» – 7:5 (2:2, 3:1, 2:2) Шайби: 0:1 Крайдер (Піонк, Зибанежад), 5:00, ГБ, 0:2 Клаессон (Хауден), 5:35, 1:2 Бовільє (Хіккі, Філппула), 9:35, 2:2 Нельсон (Ледді, Еберле), 10:38, 3:2 Бовільє (Філппула, Комаров), 22:24, 3:3 Гейс (мін.), 23:21, ГМ, 4:3 Бовільє (бол., Бойчак, Барзал), 25:13, ГБ, 5:3 (бол., Ледді, Бейлі), 34:04, ГБ, 6:3 Комаров (Філппула, Бовільє), 49:56, 6:4 Крайдер (бол., Піонк, Георгієв), 53:13, ГБ, 6:5 Хітіл (Намесников, Шаттенкірк), 57:31, 7:5 Клаттербак (п. в., Нельсон), 59:39. Воротарі: Грайсс – Лундквіст (Георгієв)

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