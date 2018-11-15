Вінніпег переміг Вашингтон, Чикаго здолав Сент-Луїс в чемпіонаті НХЛ

"Вегас" розгромив "Анахайм".

Напередодні відбулися чергові поєдинки регулярного чемпіонату НХЛ. Про їхні результати повідомляє офіційний сайт змагань. Чикаго – Сент-Луїс– 1:0 (0:0, 1:0, 0:0) Шайба: 1:0 – 24 Сібрук (Кейн, Тейвс). Воротарі: Кроуфорд 28/28 – Аллен 18/19. Вінніпег – Вашингтон– 3:1 (0:1, 1:0, 2:0) Шайби: 0:1 – 13 Врана (Орлов, Боуї), 1:1 – 25 Шайфлі (Уілер, Коннор), 2:1 – 52 Чьяро (Танев), 3:1 – 59 Коннор. Воротарі: Хеллибак 27/28 – Коплі 21/23. Колорадо – Бостон– 6:3 (1:2, 1:1, 4:0) Шайби: 1:0 – 10 Ландескуг (Рантанен), 1:1 – 16 Пастрняк (Крейчі, Бекес), 1:2 – 19 Дебраск, 1:3 – 23 Дебраск (Бержерон, Пастрняк), 2:3 – 28 Рантанен (Беррі, Маккіннон), 3:3 – 42 Калверт, 4:3 – 49 Маккіннон (Коул, Рантанен), 5:3 – 55 Джост (Керфут, Жирар), 6:3 – 59 Керфут (Седерберг, Жирар). Воротарі: Варламов 20/23 – Галак 19/25. Вегас – Анахайм– 5:0 (1:0, 3:0, 1:0) Шайби: 1:0 – 17 (Міллер, Пачиоретті), 2:0 – 21 Ікін (Пачиоретті, Так), 3:0 – 27 Холден, 4:0 – 29 Ікін (Карпентер), 5:0 – 45 Гіка (Холден, Носек). Воротарі: Флері 29/29 – Міллер 11/13, Гібсон 9/12.

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