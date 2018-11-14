Кременчук обіграв Дніпро в матчі лідерів Української хокейної ліги

Білоцерківський "Білий Барс" здолав "Крижаних Вовків".

Сьогодні, 14 листопада, відбулися два матчі перенесеного 27 туру чемпіонату України з хокею. В одному з них "Кременчук" вдома мінімально переграв "Дніпро" - 1:0

Як повідомляє офіційний сайт УХЛ, дуже щільну боротьбу вели команди протягом усього поєдинку, проте право відкрити рахунок в матчі випало капітану «Кременчука» Тимуру Гриценку, який у більшості розписався у воротах Олега Петрова, подарувавши своїй команді хоч і хитку, але все ж перевагу.

Зазначимо, що ця шайба "городян" стала єдиною в цьому матчі. Інші два періоди команда Дмитра Підгурського намагалася відігратися і повернутися в гру, але всі спроби дебютанта чемпіонату зводив нанівець голкіпер кременчужан Георгій Бояршинов. І навіть шостий польовий гравець на останніх секундах зустрічі не допоміг херсонцям зрівняти рахунок і перевести гру в овертайм.

Таким чином «Кременчук» з 44 набраними очками закріплюється на першій сходинці у турнірній таблиці, а «Дніпро», відстаючи на 7 очок і маючи в запасі один матч, залишається на другій сходинці.

«Кременчук» – «Дніпро» 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)

В іншому поєдинку дня білоцерківський "Білий Барс" впорався з "Крижаними Вовками" - 3:1. Після двох періодів у рахунку вели гості - у другій двадцятихвилинці шайбу закинув Михайло Бурнатов. Однак у заключному періоді господарі взяли справу в свої руки і закинули три шайби - відзначилися Павло Таран, Євген Тимченко і Микита Лесников.

"Барси" з 17-ма очками закріпилися на четвертому місці, а "Вовки" продовжують посідати останню сходинку.

"Білий Барс" - "Крижані Вовки" - 3:1 (0:0, 0:1, 3:0)