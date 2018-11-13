«Білий Барс» обіграв «Крижаних Вовків» в надрезультативному матчі УХЛ

Гра в Києві завершилася з рахунком 5:7.

У Києві матчем «Крижаних Вовків» проти «Білого Барса» завершився 16-й тур чемпіонату Української хокейної ліги.

Гра завершилася з рахунком 5:7, повідомляє офіційний сайт ліги.

Вже до середини першого періоду «барси» горіли 0:2, і кияни, здавалося б, заволоділи досить комфортним ігровою перевагою. Однак, на старті другого періоду Євген Тимченко зробив дубль, зрівнявши шанси команд на перемогу.

До екватора поєдинку команди обмінялися закинутими шайбами – на точні кидки Михайла Бурнатова і Микити Шабанова, який реалізував штрафний кидок, "барси" відповіли голами Данила Печерських і Владислава Куцевича.

Під завісу періоду кияни "посипалися" і пропустили ще дві шайби – спочатку Євген Тимченко оформив хет-трик, а потім дубль зробив Владислав Куцевич.

Третя двадцятихвилинка пройшла за сценарієм перших двох – команди по черзі володіли перевагою і ще по разу змогли вразити ворота противника. Спочатку Микола Двірник прошив Кирила Кучера, а потім точним кидком відповів Сергій Логач, встановивши остаточний рахунок.

Таким чином, «Білий Барс» завдяки сьогоднішній перемозі обігнав МХК «Динамо» в турнірній таблиці і закріпився на четвертій сходинці, а «Крижані Вовки» так і залишилися на останньому місці.

Зазначимо, що вже завтра, 14 листопада, о 18:45 в Білій Церкві «Білий Барс» і «Крижані Вовки» зустрінуться знову, але вже в рамках перенесеного 22-го туру УХЛ.

«Крижані Вовки» - «Білий Барс» 5:7 (2:0, 2:6, 1:1)

Шайби: 0:1 Шапіро (Фроленко, Черемнов - більш.), 00:37. 0:2 Шабанов (Чикида, Шапіро), 13:03. 1:2 Тимченко (Бородай), 20:36. 2:2 Тимченко (Таран, Куцевич), 24:10. 2:3 Бурнатов (Н. Двірник), 25:00. 3:3 Бородай (Печерських, Тимченко - більш.), 27:41. 4:3 Куцевич (Лісників), 28:12. 4:4 Шабанов - булліт, 28:55. 4:5 Тимченко (Таран, Буняк - більш.), 32:44. 4:6 Куцевич (Лісників), 33:04. 5:6 М. Двірник (Шабанов), 49:31. 5:7 Логач (Ядловський, Куцевич - більш.), 56:51.