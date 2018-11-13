"Чикаго" зазнав восьмої поспіль поразки у регулярному чемпіонаті НХЛ

Блекхокс програли Кароліні в овертаймі з рахунком 2:3.

У ніч на вівторок в Національній хокейній лізі відбулися ряд матчів, в одному з яких "Чикаго Блекхокс" зазнали восьмої поразки поспіль.

Блекхокс програли Кароліні в овертаймі з рахунком 2:3, повідомляє офіційний сайт ліги.

"Чикаго" (6-8-4) не зміг втримати перевагу в дві шайби і програв у восьмий раз поспіль, у тому числі в третій раз після звільнення Джоела Кенневілля. У воротах "Блекхокс" зіграв Кем Уорд, який вперше зустрівся зі своєю колишньою командою і зробив 37 сейвів. У складі "Харрікейнз" у 2006 році він став володарем Кубка Стенлі і виграв "Конн Смайт Трофі".

"Кароліна" (8-7-3) забила три рази поспіль, починаючи з другого періоду і здобула другу перемогу за останні вісім ігор. Причому обидві були здобуті в матчах з "Чикаго".

Вирішальний гол на другій хвилині овертайму забив Себастьян Агв, який перервав 12-матчеву гольову засуху.

Також у "Харрікейнз" забивали Тейво Теравайнен і Майкл Ферланд, а Андрій Свєчніков відзначився двома передачами. В кінці третього періоду другий номер драфту-2018 залишив лід після силового прийому біля борту захисника Брента Сибрука, але після проходження перевірки на струс мозку повернувся на майданчик. Колишній воротар "Блекхокс" Скотт Дарлінг зробив 33 сейва. У "Чикаго" голами відзначилися Джонатан Тейвз і Алекс Дебрінкат.

"Я вірю, що ми знаходимося на правильному шляху, - сказав тренер "Чикаго" Джеремі Коллітон. - Я вірю, що незабаром у нас все налагодиться. У нас дуже хороші гравці. Коли все йде не по-твоєму довгий час, вибратися складно. Але ми знайдемо шлях нагору".

НХЛ. Регулярний чемпіонат.

12 листопада.

Рейнджерс – Ванкувер– 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)

Шайби: 0:1 – 23 Голдобін (Хаттон, Мотта), 1:1 – 32 Хитил (Пионк, Крайдер), 2:1 – 51 Хауден (Фаст, Весі).

Кароліна – Чикаго – 3:2 ОТ (0:1, 2:1, 0:0, 1:0)

Шайби: 0:1 – 9 Тэйвс (Кейн, Йокихарью), 0:2 – 30 Дебринкат (Кемпф, Кагун), 1:2 – 34 Терявяйнен (Агв), 2:2 – 35 Ферланд (Свєчніков), 3:2 – 61 Агв (Свєчніков, Фолк).

Даллас – Коламбус– 1:2 (0:0, 1:1, 0:1)

Шайби: 0:1 – 21 Еткінсон (Джонс), 1:1 – 38 Радулов (Бенн, Хейсканен), 1:2 – 50 Дюбуа (Мюррей, Еткінсон).

Анахайм – Нешвілл – 2:1 Б (0:0, 1:0, 0:1, 0:0, 2:1)

Шайби: 1:0 – 39 Гецлаф (Ліндхольм, Ракелль), 1:1 – 43 Фіала (Сміт, Терріс).