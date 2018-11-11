"Чикаго" поступився в сьомий раз поспіль у регулярному чемпіонаті НХЛ

Блек Хоукс поступилися Філадельфії Флайєрс з рахунком 0:4.

У Національній хокейній лізі в ніч на суботу відбувся ряд матчів регулярного чемпіонату, в одному з яких Чикаго Блек Хоукс програли Філадельфії Флайєрс.

Матч закінчився з рахунком 0:4, повідомляє офіційний сайт ліги.

Джеремі Коллітон програв і другий матч на посаді головного тренера "Чикаго" (6-8-3), а загальна невдала серія "Блекхокс" досягла семи ігор. Також "Чикаго" в 14-й раз поспіль програв у Філадельфії (0-13-1), де остання перемога була здобута ними 9 листопада 1996 року.

"Дещо хороше нам вдавалося, - сказав Коллітон. - У першому періоді ми грали на швидкості, постійно тиснули і грали як єдине ціле, змушуючи суперника часто втрачати шайбу. Я б хотів, щоб команда грала всі 60 хвилин. Цього буде достатньо для прориву в атаці".

Перемогу "Флайєрс" (9-7-1), які набрали очки в шостій грі поспіль (5-0-1), принесли 3 (2+1) очки Шона Кутюр'є і 33 сейва Брайана Елліотта, який оформив перший шатаут в сезоні. Клод Жиру забив гол і зробив дві передачі і вийшов на четверте місце в списку бомбардирів (699 очок) в історії "Філадельфії", обійшовши Ріка Макліша.

НХЛ. Регулярний чемпіонат.

10 листопада.

Баффало – Ванкувер– 4:3 (1:0, 0:2, 2:1, 0:0, по буллітам – 1:0)

Шайби: 1:0 – 4 Больє (Далін, Окпосо), 1:1 – 38 Ерікссон (Хорват, Гранлунд), 1:2 – 39 Віртанен (Руссель), 1:3 – 43 Гадбрэнсон (Руссель, Ерікссон), 2:3 – 57 Скіннер (Ристолайнен, Райнхарт), 3:3 – 58 Райнхарт (Далін, Ристолайнен).

Філадельфія – Чикаго– 4:0 (1:0, 1:0, 2:0)

Шайби: 1:0 – 14 Жиру, 2:0 – 29 Кутюр'є (Жиру), 3:0 – 44 Кутюр'є (Проворов, Жиру), 4:0 – 58 Патрік (Кутюр'є).

Даллас – Нешвілл– 4:5 (1:0, 2:1, 1:3)

Шайби: 1:0 – 13 Питлик (Факсу), 1:1 – 20 Хартман, 2:1 – 26 Сегін (Ничушкин, Хонка), 3:1 – 34 Спецца, 3:2 – 40 Джохансен (Арвідссон, Йосі), 3:3 – 41 Вебер (Битетто, Фіала), 4:3 – 48 Гур'янов (Бенн, Глісон), 4:4 – 59 Йосі (Форсберг, Джохансен), 4:5 – 62 Екхольм (Суббан, Терріс).

Бостон – Торонто– 5:1 (1:0, 2:1, 2:0)

Шайби: 1:0 – 16 Бержерон (Пастрняк), 2:0 – 25 Пастрняк (Гжельчик, Бержерон), 3:0 – 30 Пастрняк (Бержерон, Маршанд), 3:1 – 39 Таварес (Райллі, Марнер), 4:1 – 54 Нордстрем (Крейчі), 5:1 – 54 Пастрняк (Крюг, Маршанд).

Монреаль – Вегас– 5:4 (0:2, 3:1, 2:1)

Шайби: 0:1 – 17 Хант (Гика, Карлссон), 0:2 – 18 Маршессо (Карлссон, Сміт), 1:2 – 26 Юдон (Котканиеми, Меті), 2:2 – 27 Шоу (Будинок, Друэн), 3:2 – 29 Котканиеми (Агостіно, Лехконен), 3:3 – 34 (Ікін, Міллер), 3:4 – 43 Карлссон (Хант, Гіка), 4:4 – 49 Шоу (Петрі, Будинок), 5:4 – 52 Татар (Дано).

Тампа-Бей – Оттава– 4:6 (1:2, 3:0, 0:4)

Шайби: 0:1 – 4 Дюшен (Уайт), 0:2 – 7 Райан (Сісі), 1:2 – 8 Жозеф (Коберн, Сергачев), 2:2 – 20 Хедман (Василевський), 3:2 – 29 Коберн (Жозеф, Киллорн), 4:2 – 34 Жозеф (Киллорн, Чирелли), 4:3 – 40 Ткачак, 4:4 – 48 Уайт (Райан, Ткачак), 4:5 – 50 Дзингел (Дюшен), 4:6 – 59 Стоун (Райан, Дюшен).

Флорида – Айлендерс– 4:2 (1:1, 1:1, 2:0)

Шайби: 1:0 – 6 Мальгін (Бьюгстэд, Макканн), 1:1 – 7 Барзэл (Чи), 1:2 – 28 Нелсон (Кюнхакль, Мейфілд), 2:2 – 39 Хоффман (Метісон, Дадонов), 3:2 – 44 Барков (Йэндл), 4:2 – 59 Брауера (Юбердо).

Піттсбург – Арізона– 4:0 (0:0, 3:0, 1:0)

Шайби: 1:0 – 26 Кросбі (Генцел, Кессел), 2:0 – 28 Симон (Мяяття, Раст), 3:0 – 39 Хернквист (Джонсон, Симон), 4:0 – 47 Думулин (Генцел, Кросбі).

Кароліна – Детройт– 3:4 (1:1, 2:0, 0:2)

Шайби: 0:1 – 8 Атанасиу (Нільсен, Дженсен), 1:1 – 16 Макгинн (Ді Джузеппе, Флері), 2:1 – 28 Ферланд (Агв, Терявяйнен), 3:1 – 37 Хемілтон (Агв, Терявяйнен), 3:2 – 46 Манта (Нюквист, Атанасиу), 3:3 – 49 Манта (Ларкін, Хелм).

Коламбус – Рейнджерс– 4:5 (1:1, 3:3, 0:0)

Шайби: 0:1 – 5 Зибанежад (Намісників, Бучневич), 1:1 – 19 Еткінсон (Джонс, Дюбуа), 1:2 – 26 Бучневич (Весі), 1:3 – 28 Крайдер (Деанджело, Хейс), 2:3 – 31 Дюбуа (Панарін, Джонс), 3:3 – 32 Фоліньо (Нутиваара, Дженнер), 4:3 – 36 Веннберг (Джонс), 4:4 – 39 Весі (Шаттенкірк, Хейс).

Лос-Анджелес – Калгарі– 0:1 (0:1, 0:0, 0:0)

Шайба: 0:1 – 2 Хэмоник (Царник, Хэнифин).