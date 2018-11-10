«Донбас» у напруженій боротьбі обіграв МХК «Динамо» у матчі УХЛ

Гра в Дружківці завершилася з рахунком 2:0.

У Дружківці відбувся матч 16-го туру чемпіонату Української хокейної ліги між «Донбасом» і МХК «Динамо».

Історія протистоянь клубів у нинішньому сезоні налічувала 3 зустрічі завершилися з загальним рахунком 13:10 на користь донеччан, повідомляє офіційний сайт ліги.

На подив вболівальників, гра не стала над-результативною. Перше ж видалення харків'ян реалізував захисник «Донбасу» Владислав Гончаров, який закинув свою дебютну шайбу в Українській хокейній лізі. Другий період пройшов на зустрічних курсах, але впевнено грали голкіпери обох команд.

МХК «Динамо» і «Донбас» почергово володіли перевагою і в третьому періоді. Лише на 57-й хвилині Віктор Захаров зміг подвоїти рахунок і перервати 6-матчеву безгольову серію, скориставшись зручною передачею Олександра Костикова. Харків'яни видали шостого польового гравця на останніх секундах зустрічі, але "розмочити" Богдана Дьяченко не змогли – він оформив другий шатаут в сезоні.

Таким чином, «Донбас» скоротив відставання від «Дніпра» до 7 очок, однак херсонці мають одну гру в запасі. МХК «Динамо» випереджає «Білий Барс» на один бал, але білоцерківці свій 16-й матч зіграють вже 13 листопада проти «Крижаних Вовків».

«Донбас» - МХК «Динамо» 2:0 (1:0; 0:0; 0:0)

Шайби: 1:0 Гончаров (Кирющенков - більш.), 11:45. 2:0 Захаров (Костиков, Кирющенков), 56:21.