Сент-Луїс всуху обіграв СанХосе в центральному матчі дня НХЛ

Гра завершилася з рахунком 4:0.

У ніч на суботу в Національній хокейній лізі відбулися чергові матчі регулярного чемпіонату в центральному з яких Сент-луїс Блюз всуху переграв Сан-Хосе Шаркс.

Матч закінчився з рахунком 4:0, повідомляє офіційний сайт ліги.

33 сейва Чеда Джонсона дозволили "Сент-Луїсу" (6-5-3) виграти четвертий матч з п'яти, а воротареві - оформити восьмий в кар'єрі шатаут (і перший з 30 листопада 2016 року). В останніх двох матчах Джонсон пропустив один гол з 72 кидків і зробив 58 сейвів поспіль.

Джейден Шварц і Олександр Стін набрав 2 (1+1) очки, Тайлер Бозак відзначився двома передачами, а Володимир Тарасенко асистував переможній шайбі і продовжив результативну серію до шести матчів.

"Сан-Хосе" вперше в сезоні зазнав дві поразки поспіль і вдруге не забив жодного разу. Воротар "Шаркс" Аарон Делл зробив 27 сейвів.

НХЛ. Регулярний чемпіонат.

09 листопада.

Торонто – Нью-Джерсі– 6:1 (1:0, 4:1, 1:0)

Шайби: 1:0 – 12 Таварес (Райллі, Хэйнси), 2:0 – 21 Кадрі (Марло), 3:0 – 25 Браун (Хэйнси, Ліндхольм), 3:1 – 27 Зейджак (Колман), 4:1 – 35 Юнссон (Ліндхольм, Гардінер), 5:1 – 37 Райллі (Кадрі), 6:1 – 52 Енніс

Вашингтон – Коламбус– 1:2 (0:1, 1:0, 0:1)

Шайби: 0:1 – 17 Бьоркстранн (Веннберг, Фоліньо), 1:1 – 27 Нісканен (Кузнєцов, Бэкстрем), 1:2 – 45 Дюклер (Веренски, Панарін)

Детройт – Рейнджерс– 3:2 (0:0, 0:2, 2:0)

Шайби: 0:1 – 37 Шаттенкірк (Гейс, Деанджело), 0:2 – 38 Пионк (Бучневич, Зибанежад), 1:2 – 41 Абделькадер (Нюквист), 2:2 – 57 Атанасиу (Крунвалль, Нільсен), 3:2 – 64 Ларкін (Грін, Атанасиу)

Сент-Луїс – Сан-Хосе– 4:0 (1:0, 2:0, 1:0)

Шайби: 1:0 – 14 Пьетранжело (Тарасенко), 2:0 – 25 О'райллі (Шварц), 3:0 – 33 Шварц (Стеен, Бозак), 4:0 – 52 Стеен (Парайко, Бозак)

Вінніпег – Колорадо– 5:2 (2:0, 0:0, 3:2)

Шайби: 1:0 – 10 Коннор (Wheeler, Шайфли), 2:0 – 13 Шайфли (Wheeler, Морріссі), 2:1 – 42 Джонсон (Задоров, Седерберг), 3:1 – 45 Елерс (Уілер), 3:2 – 46 Джост (Керфут, Беррі), 4:2 – 50 Лайні (Бафлин, Уілер), 5:2 – 58 Уілер (Шайфли)

Анахайм – Міннесота– 1:5 (0:1, 1:2, 0:2)

Шайби: 0:1 – 1 Грінуей (Койл, Ерікссон Ек), 0:2 – 23 Цукер (Сперджен, Гранлунд), 0:3 – 27 Гранлунд (Брудин, Цукер), 1:3 – 36 Оберг (Монтур, Ліндхольм), 1:4 – 50 Брудин (Сперджен), 1:5 – 56 Гранлунд (Е. Стаал, Цукер)