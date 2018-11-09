Ванкувер переграв Бостон у надрезультативному матчі НХЛ з 13-ма голами

Гра завершилася з рахунком 8:5.

У ніч на п'ятницю в Національній хокейній лізі відбулися чергові матчі регулярного чемпіонату, в одному з яких Ванкувер Кенакс закинув 8 шайб.

Матч Ванкувера проти Бостон Брюїнз завершився з рахунком 8:5, повідомляє офіційний сайт ліги.

"Ванкувер" (10-6-1) продовжив серію без поразок в основний час до п'яти матчів (4-0-1), забивши вісім голів "Бостону" (8-5-2). Найрезультативнішим гравцем став Бо Хорват, який оформив дубль і зробив дві передачі. В останній раз "Кенакс" забивали вісім голів 14 листопада 2009 року. У складі "Брюїнз" 3 (2+1) очки набрав Джейк Дебраск, а Метт Гризлік і Дентон Хайнен закинули по першій в сезоні шайбі. Воротар Ярослав Халак пропустив п'ять голів з 19 кидків і в другому періоді був замінений на Туукку Раска.

"Жоден з воротарів сьогодні не був собою. Це проблема, але таке буває", - сказав тренер "Бостона" Брюс Кессіді, назвавши головною проблемою те, що його форварди заблокували недостатньо кидків.

Новачок "Ванкувера" Еліас Петтерссон зробив одну передачу. Він не зміг стати четвертим гравцем з 1920 року, який забив 11 голів у перших 11 матчах в кар'єрі.

НХЛ. Регулярний чемпіонат.

08 листопада.

Бостон – Ванкувер– 5:8 (1:1, 3:5, 1:2)

Шайби: 0:1 – 2 Хорват, 1:1 – 13 Гжельчик (Дебраск, Крейчі), 2:1 – 20 Бержерон (Крюг), 2:2 – 27 Ерікссон (Гранлунд, Гадбрэнсон), 2:3 – 28 Хаттон (Голдобін, Хорват), 3:3 – 29 Дебраск (Крейчі, Нордстрем), 3:4 – 33 Ерікссон (Лайпсик, Хаттон), 3:5 – 34 Руссель (дель Зотто, Гранлунд), 4:5 – 37 Дебраск (Маршанд, Крюг), 4:6 – 39 Гадбрэнсон (Ерікссон, Хорват), 4:7 – 49 Хорват, 4:8 – 51 Віртанен (Петтерссон, Голдобін), 5:8 – 53 Хейнен (Крейчі, Гжельчик)

Флорида – Едмонтон– 4:1 (0:0, 2:0, 2:1)

Шайби: 1:0 – 26 Дадонов (Хоффман, Барков), 2:0 – 28 Бьюгстэд (Макканн, Киселевич), 2:1 – 40 Драйзайтль (Макдэвид), 3:1 – 43 Юбердо (Йэндл, Трочек), 4:1 – 59 Сивиур (Хоффман, Трочек)

Філадельфія – Арізона– 5:4 (2:1, 0:3, 2:0)

Шайби: 1:0 – 1 Конекны (Кутюр'є, Жиру), 2:0 – 5 Лоутон (Лехтеря), 2:1 – 8 Екман-Ларссон (Келлер, Гальченюк), 2:2 – 21 Річардсон (Хиностроза, Грабнер), 2:3 – 26 Грабнер (Екман-Ларссон), 2:4 – 26 Степан, 3:4 – 42 Лоутон (Ліндблум, Уіс), 4:4 – 57 Уіс (Гостисбеер), 5:4 – 61 Гостисбеер (Жиру, Ворачек)

Монреаль – Баффало– 5:6 (3:3, 2:1, 0:1)

Шайби: 0:1 – 6 Соботка (Райнхарт, Родрігес), 1:1 – 9 Друэн (Джорді Бенн, Будинок), 1:2 – 14 Соботка (Райнхарт, Родрігес), 2:2 – 14 Пеку (Райллі, Делорье), 2:3 – 15 Ширі (Сканделла, Миттлстадт), 3:3 – 16 Шоу (Будинок, Друэн), 3:4 – 25 Скіннер (Поминвилл, Айкел), 4:4 – 30 Татар (Мете, Будинок), 5:4 – 38 Делорье (Пеку), 5:5 – 42 Скіннер (Айкел), 5:6 – 61 Ристолайнен

Оттава – Вегас– 3:5 (0:2, 1:1, 2:2)

Шайби: 0:1 – 15 Маршессо (Так, Міллер), 0:2 – 19 Теодор (Хант, Карлссон), 1:2 – 37 Дюшен (Стоун, Шабо), 1:3 – 37 Холден (Так, Ікін), 2:3 – 46 Дзингел (Боровецки, Тірні), 3:3 – 48 Шабо, 3:4 – 49 Каррье (Рівс, Бельмар), 3:5 – 52 Бельмар (Міллер)

Тампа-Бей – Айлендерс– 4:2 (0:1, 2:0, 2:1)

Шайби: 0:1 – 3 Бейлі (Нельсон), 1:1 – 25 Жозеф (Строльман, Киллорн), 2:1 – 31 Міллер (Стэмкос, Сергачев), 2:2 – 48 Бейлі (Барзэл, Пелек), 3:2 – 58 Джонсон (Гурде, Кучеров), 4:2 – 59 Стэмкос (Макдона, Міллер)

Чикаго – Кароліна– 3:4 (0:3, 2:1, 1:0)

Шайби: 0:1 – 4 Свєчніков (Валльмарк, Мартинук), 0:2 – 9 Слэвин (Валльмарк, Вільямс), 0:3 – 15 Ді Джузеппе (Фолк, Макгинн), 0:4 – 21 де Хаан (Терявяйнен, Агв), 1:4 – 24 Кейн (Густафссон, Анісімов), 2:4 – 30 Кемпф (Рутта, Саад), 3:4 – 43 Шмалц (Кейн, Сібрук)

Даллас – Сан-Хосе– 4:3 (1:1, 2:1, 1:1)

Шайби: 1:0 – 8 Шор (Ничушкин, Сегін), 1:1 – 14 Майєр (Кутюр, Лабанк), 2:1 – 26 Сегін, 3:1 – 27 Сміт (Хейсканен, Дікінсон), 3:2 – 31 Павелскі (Торнтон, Бернс), 3:3 – 47 Кейн (Бернс, Суомела), 4:3 – 54 Шор (Комо, Хетерінгтон)

Лос-Анджелес – Міннесота 1:3 (1:1, 0:1, 0:1)

Шайби: 1:0 – 4 Маззин (Мартінес), 1:1 – 14 Нідеррайтер (Койву, Парізе), 1:2 – 34 Парізе (Койву), 1:3 – 59 Гранлунд (Койву)