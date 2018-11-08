Тренер Кременчука Савицький дискваліфікований на один календарний матч УХЛ

Головний тренер «Кременчука» не зможе керувати командою у грі з «Дніпром».

Спортивно-дисциплінарний комітет Української хокейної ліги дискваліфікував тренера ХК Кременчук Олександра Савицького на один календарний матч турніру.

Про це повідомляє офіційний сайт ліги.

"Згідно з регламентом змагань та на підставі протоколу матчу №44 між командами «Кременчук» і «Донбас», головний тренер команди «Кременчуг» Савицький Олександр був покараний за втручання в дії суддів та образу суддів відповідно до підпункту 2 пункту 2 глави 1 розділу X і підпункту 1 пункту 5 глави 1 розділу X Правил змагань з хокею з шайбою. Відповідно до пункту 44 Таблиці штрафів і покарань, на головного тренера команди «Кременчуг» Савицького Олександра накладено дисциплінарне покарання у вигляді обов'язкової дискваліфікації на 1 календарний матч", - йдеться в повідомленні.

Таким чином, Олександр Савицький не зможе керувати своєю командою в матчі з «Дніпром», який відбудеться сьогодні, у четвер, 8 листопада.

Також на гру проти «Дніпра» дискваліфікований захисник "городян" Всеволод Толстоушко.

Раніше форвард «Кременчука» Олексій Ворона зазначив, що команда зможе об'єднатися в матчі з херсонцями та поборотися за перемогу.