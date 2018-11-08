Нешвілл обіграв Колорадо і став лідером загальної турнірної таблиці НХЛ

Хет-трик Колтона Сіссонса приніс "Нешвіллу" перемогу над "Колорадо" і повернув "Предаторз" на перше місце загальної таблиці ліги.

У ніч на четвер у Національній хокейній лізі відбулися три матчі в центральному з яких Нешвілл Предаторз обіграв Колорадо Евеланш і очолив загальну турнірну таблицю ліги.

Матч завершився з рахунком 4:1, повідомляє офіційний сайт ліги.

Колтон Сіссонс тричі вразив ворота Семена Варламова і приніс "Нэшвиллу" (12-3-0) четверту перемогу поспіль. 25-річний форвард двічі забив у другій половині першого періоду, а третю шайбу закинув за три секунди до другої перерви, зробивши рахунок 3:1 і помітно остудивши напір суперника.

"Колорадо" (7-5-3) зазнав четвертої поразки поспіль, програвши цей відрізок з рахунком 14-20. Єдиний гол господарів забив Метт Калверт. Воротар "Предаторз" Пекка Рінне відбив 24 кидка з 25, Варламов зробив 30 сейвів. Набравши 24 очки,

"Нешвілл" повернув собі перше місце у загальній таблиці ліги, обійшовши "Тампу".

НХЛ. Регулярний чемпіонат.

07 листопада.

Вашингтон – Піттсбург– 2:1 (0:1, 1:0, 1:0)

Шайби: 0:1 – 12 Кросбі (Джонсон), 1:1 – 27 Овечкін ( Бэкстрем, Карлсон), 2:1 – 58 Оші (Кузнєцов, Карлсон)

Колорадо – Нешвілл– 1:4 (0:2, 1:1, 0:1)

Шайби: 0:1 – 13 Сиссонс (Боніно, Екхольм), 0:2 – 17 Сиссонс (Боніно, Йосі), 1:2 – 27 Калверт (Маккіннон, Жирар), 1:3 – 39 Сиссонс (Фіала, Терріс), 1:4 – 57 Хартман (Сміт, Боніно)

Анахайм – Калгарі– 3:2 (2:1, 0:0, 1:1)

Шайби: 1:0 – 8 Сильверберг (Ларссон, Кольяно), 2:0 – 11 Хенрік (Оберг, Менсон), 2:1 – 17 Ткачак (Джиордано, Ліндхольм), 3:1 – 46 Гецлаф (Фаулер, Ракелль), 3:2 – 46 Янковський