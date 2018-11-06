33-річний Джеремі Коллітон став наймолодшим тренером в НХЛ

Колишній гравець очолив клуб Чикаго Блекхокс

Клуб Національної хокейної ліги «Чикаго Блекхокс» оголосив про припинення співпраці з головним тренером команди Джоелем Кенневілем.

Також «Чикаго» розлучився з помічниками Кенневіля Кевіном Дініном і Ульфом Самуельссоном, повідомляє LiveSport.

Новим головним тренером «Блэкхокс» призначений Джеремі Коллітон. Він став 38-м головним тренером в історії клубу.

Тим самим, Чикаго призначили на тренерську посаду самого молодого спеціаліста в клубній історії. До того ж Коллітон став наймолодшим тренером в НХЛ.

Джеремі Коллітон завершив кар'єру хокеїста ще на початку 2014 року. З тих пір він працював зі шведською Морою, а також Рокфорд Айсхогс, які виступають в Американській хокейній лізі.

Що стосується їх попереднього тренера, під керівництвом Кенневілля команда працювала протягом 10 років, тричі завоювавши Кубок Стенлі і двічі виходивши у фінал конференції.

На даний момент «Чикаго», набравши 15 очок й займає 10-е місце в турнірній таблиці Західної конференції НХЛ.