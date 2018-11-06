33-річний Джеремі Коллітон став наймолодшим тренером в НХЛ
Клуб Національної хокейної ліги «Чикаго Блекхокс» оголосив про припинення співпраці з головним тренером команди Джоелем Кенневілем.
Також «Чикаго» розлучився з помічниками Кенневіля Кевіном Дініном і Ульфом Самуельссоном, повідомляє LiveSport.
Новим головним тренером «Блэкхокс» призначений Джеремі Коллітон. Він став 38-м головним тренером в історії клубу.
Тим самим, Чикаго призначили на тренерську посаду самого молодого спеціаліста в клубній історії. До того ж Коллітон став наймолодшим тренером в НХЛ.
Джеремі Коллітон завершив кар'єру хокеїста ще на початку 2014 року. З тих пір він працював зі шведською Морою, а також Рокфорд Айсхогс, які виступають в Американській хокейній лізі.
Що стосується їх попереднього тренера, під керівництвом Кенневілля команда працювала протягом 10 років, тричі завоювавши Кубок Стенлі і двічі виходивши у фінал конференції.
На даний момент «Чикаго», набравши 15 очок й займає 10-е місце в турнірній таблиці Західної конференції НХЛ.