Українська хокейна ліга почала продаж хокейних светрів

Кожен светр можна персоналізувати, і нанести власне прізвище і улюблений номер.

У фан-шопі УХЛ з'явилися у продажу хокейні светри команд-учасниць УХЛ, а також унікальні джерсі з логотипом Української хокейної ліги.

Кожен светр можна персоналізувати, і нанести власне прізвище і улюблений номер, повідомляється на офіційному сайті ліги.

"Такий індивідуальний і оригінальний подарунок підійде для будь-якого свята і приводу, а щасливий номер буде приносити вдачу уболівальникам та їх командам", - наголошується в релізі УХЛ.

Вартість джерсі складає 1350 грн (розміри 36-42) і 1500 грн (розміри 44-54). Термін виготовлення хокейного светри становить 4-5 робочих днів.