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Українська хокейна ліга почала продаж хокейних светрів

16:50, 06 листопада 2018
Хокей
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УХЛ почала продавати светри з символікою клубів ліги / uhl.ua

Кожен светр можна персоналізувати, і нанести власне прізвище і улюблений номер, повідомляється на офіційному сайті ліги.

"Такий індивідуальний і оригінальний подарунок підійде для будь-якого свята і приводу, а щасливий номер буде приносити вдачу уболівальникам та їх командам", - наголошується в релізі УХЛ.

Вартість джерсі складає 1350 грн (розміри 36-42) і 1500 грн (розміри 44-54). Термін виготовлення хокейного светри становить 4-5 робочих днів.

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Теги: #хокей#УХЛ учасники