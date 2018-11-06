Українська хокейна ліга почала продаж хокейних светрів
16:50, 06 листопада 2018Хокей
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Кожен светр можна персоналізувати, і нанести власне прізвище і улюблений номер.
УХЛ почала продавати светри з символікою клубів ліги / uhl.ua
У фан-шопі УХЛ з'явилися у продажу хокейні светри команд-учасниць УХЛ, а також унікальні джерсі з логотипом Української хокейної ліги.
Кожен светр можна персоналізувати, і нанести власне прізвище і улюблений номер, повідомляється на офіційному сайті ліги.
"Такий індивідуальний і оригінальний подарунок підійде для будь-якого свята і приводу, а щасливий номер буде приносити вдачу уболівальникам та їх командам", - наголошується в релізі УХЛ.
Вартість джерсі складає 1350 грн (розміри 36-42) і 1500 грн (розміри 44-54). Термін виготовлення хокейного светри становить 4-5 робочих днів.
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