Піттсбург зазнав четвертої поспіль поразки у регулярному чемпіонаті НХЛ

Пінгвінз програли Нью-Джерсі Девілз " з рахунком 1:5.

У ніч на вівторок в Національній хокейній лізі відбулися п'ять матчів, в одному з яких Піттсбург Пінгвінз поступилися Нью-Джерсі Девілз, зазнавши таким чином четвертої поразки поспіль у регулярному чемпіонаті ліги.

Матч завершився з рахунком 1:5, повідомляє офіційний сайт ліги.

Брайан Бойл оформив перший хет-трик у кар'єрі в день акції, коли хокей боровся з раком. Минулого року форварду "Девілз" діагностували хронічну мієлоїдну лейкемію, а 24 жовтня цього року він сказав, що хвороба знаходиться у повній ремісії.

"Мені подобаються такі вечори, дуже, - сказав Бойл. - Іноді під час боротьби з хворобою ти відчуваєш себе самотньо. Я пам'ятаю, як себе почував, і це було не дуже здорово. Найнеприємніше, що люди тебе жаліють. Вони не знають, що сказати. А хочеться, щоб оточуючим було комфортно в твоєму суспільстві".

Бойл забив три голи поспіль, перетворивши рахунок 1:1 до 4:1, і допоміг "Девілз" (6-5-1) перервати серію з трьох поразок. Воротар "Нью-Джерсі" Кит Кинкэйд зробив 35 сейвів.

"Піттсбург" (6-4-3) зазнав четвертої поразки поспіль. Цей відрізок "Пінгвінз" програли з загальним рахунком 6:18. Воротар Метт Мюррей пропустив чотири шайби з 27 кидків і був замінений після двох періодів на Кейсі Десміта, який зробив 11 сейвів і пропустив одну шайбу.

"Звичайно, ми стурбовані, - сказав тренер "Піттсбурга" Майк Салліван. - Нам не хочеться програвати чотири рази поспіль. Зараз початок сезону, тому весь процес важливіший за результат".

Єдиний гол "Пінгвінз" забив Джеймі Олексіак.

НХЛ. Регулярний чемпіонат.

06 листопада.

Бостон – Даллас– 2:1 (1:1, 0:0, 0:0)

Шайби: 0:1 – 3 Факсу (Хейсканен),1:1 – 5 Пастрняк (Дебраск, Бержерон), 2:1 – 64 Маршанд (Крюг, Крейчі)

Айлендерс – Монреаль– 3:4 (3:1, 0:1, 0:1)

Шайби: 1:0 – 4 Сизикас (Джонстон, Пелек), 1:1 – 5 Друэн (Джулсен, Будинок), 2:1 – 7 Філппула (Комарів), 3:1 – 14 Сизикас (Клаттербак), 3:2 – 35 Домі (Армія, Друэн), 3:3 – 47 Лехконен (Котканиеми, Джулсен)

Піттсбург – Нью-Джерсі– 1:5 (1:2, 0:2, 0:1)

Шайби: 0:1 – 2 Бутчер (Деа, Андерсон), 1:1 – 9 Олексяк (Генцел, Мяяття), 1:2 – 12 Бойл (Деа, Лавджой), 1:3 – 27 Бойл (Бутчер, Палмиери), 1:4 – 39 Бойл (Бутчер, Хол), 1:5 – 40 Зейджак (Юханссон, Сиверсон)

Вашингтон – Едмонтон– 4:2 (2:1, 2:1, 0:0)

Шайби: 1:0 – 2 Врана (Бойд, Сміт-Пеллі), 2:0 – 5 Сміт-Пеллі (Бойд), 2:1 – 10 Макдэвид (Нюджент-Хопкінс, Клефбом), 3:1 – 28 Оші (Карлсон, Бэкстрем), 3:2 – 30 Драйзайтль (Нюджент-Хопкінс, Ларссон), 4:2 – 33 Овечкін (Кузнєцов, Карлсон)

Аризона – Філадельфія– 2:5 (0:2, 1:1, 1:2)

Шайби: 0:1 – 12 Жиру (Гостисбеер, Кутюр'є), 0:2 – 19 Гостисбеер (Конекны, Жиру), 1:2 – 21 Гальченюк (Екман-Ларссон, Келлер), 1:3 – 37 Кутюр'є, 1:4 – 46 Жиру (Сіммондс), 2:4 – 54 Грабнер (Коннотон, Панік), 2:5 – 58 Ліндблум (Ворачек, Патрік)