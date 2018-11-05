Рейнджерс переміг Баффало, Анахайм здолав Коламбус в НХЛ

"Тампа-Бей" в овертаймі виграла у "Оттави".

Напередодні відбулися чергові матчі регулярного чемпіонату НХЛ. Про їхні результати повідомляє офіційний сайт змагань. Оттава – Тампа-Бей – 3:4 ОТ (2:0, 0:1, 1:2, 0:1) Шайби: 1:0 – 4 Райан (Шабо, Стоун), 2:0 – 14 Лажойє (Бедкер, Дзінгел), 2:1 – 20 Пакетт (Ерні, Макдона), 2:2 – 43 Жозеф (Строльман, Чиреллі), 3:2 – 55 Сісі (Стоун, Тірні), 3:3 – 59 Пойнт (Макдона, Джонсон), 3:4 – 60 Гурде (Макдона, Пойнт) Рейнджерс – Баффало– 3:1 (0:0, 2:0, 1:1) Шайби: 1:0 – 20 Піонк (Зибанежад, Намесников), 2:0 – 21 Весі (Хауден, Фаст), 2:1 – 46 Ширі, 3:1 – 58 Весі (Шей) Анахайм – Коламбус – 3:2 ОТ (0:0, 2:1, 0:1, 1:0) Шайби: 0:1 – 23 Дюбуа (Джонс, Дженнер), 1:1 – 29 Фаулер (Монтур, Ракелль), 2:1 – 38 Фаулер (Шервуд, Лундстрем), 2:2 – 59 Дюбуа (Дубінські, Джонс), 3:2 – 60 Фаулер (Сильверберг, Хенрік)

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